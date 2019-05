Klaipėdoje laukiama naujo SkGD krovinio iš Vysocko

Klaipėdoje laukiama naujo nedidelio krovinio su didžiausios privačios Rusijos dujų bendrovės „Novatek“ dujomis. Jis skirtas didžiausiai dujų vartotojai Lietuvoje, Jonavos trąšų gamintojai „Achema“.

„Gegužės 26-27 dienomis į terminalą atplaukia dujovežis „Coral Fungia“, kuris atgabens 10.000 kubinių metrų dujų“, – BNS pranešė Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SkGD) terminalo operatorė „Klaipėdos nafta“.

Portalų marinetraffic.com ir vesselfinder.com duomenimis, iš Vysocko atplaukęs dujovežis „Coral Fungia“ šiuo metu yra nuleidęs inkarą netoli Klaipėdos. Pasak „Klaipėdos naftos“, jis laukia bendrovės grafike numatyto lango.

Terminalu, be „Achemos“, naudojasi ir „Lietuvos energijos“ antrinė bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET). „Lietuvos energija“ informavo BNS, kad krovinys skirtas ne jai.

Neoficialiomis BNS žiniomis, balandį-gegužę „Achema“ iš Vysocko uosto jau atsigabeno keturis nedidelius krovinius su „Novatek“ dujomis. Pati „Achema“ nekomentuoja, iš ko perka dujas.

„Klaipėdos naftos“ dujovežių grafikas rodo, kad iki spalio 1 dienos, be „Coral Fungia“ krovinio, suplanuoti dar du mažos apimties dujovežiai, jie atplauks birželį.

Portalų duomenimis, birželio 3 dieną į Klaipėdą turėtų atplaukti ir didelis dujovežis „Arctic Princess“, nors pagal grafiką, artimiausias toks dujovežis turėtų atvykti tik birželio viduryje. „Lietuvos energija“ teigia, kad krovinys skirtas ne jai. „Klaipėdos nafta“ negalėjo suteikti daugiau informacijos apie šį laivą.

„Novatek“ dujų krovinys per Klaipėdą yra pasiekęs ir LET, tačiau ji dujas įsigijo per tarpininkę „Trafigura“.

„Novatek“ pagal gamtinių dujų gavybos apimtis Rusijoje nusileidžia tik dujų eksporto dujotiekiais monopolininkei „Gazprom“.

