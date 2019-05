„Litgrid“ pasirašė sinchronizavimui svarbią prisijungimo sutartį

Lietuvos elektros perdavimo tinklo operatorė „Litgrid“ antradienį pasirašė Baltijos šalių sinchronizavimo su žemynine Europa prisijungimo sutartį.

Sutartį dar turės pasirašyti Latvijos ir Estijos bendrovės AST ir Elering, Lenkijos, kaip palaikančiosios šalies, įmonė PSE, ir dar mažiausiai du Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės nariai.

Pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, tai yra svarbiausias dokumentas viso projekto įgyvendinimui.

„Tai yra svarbiausias ir esminis sinchronizacijos projekto įgyvendinimo dokumentas, nes visa sinchronizacija iki 2025 metų vyks pagal šį dokumentą ir pagal numatytas sąlygas“, – Vyriausybės pasitarime praėjusią savaitę sakė p. Vaičiūnas.

Anto jo, Lietuva jau yra įgyvendinusi 169 sąlygas, arba 40% techninių sąlygų sąrašo, kuriame iš viso yra 409 sąlygos.

Sinchronizavimui būtinus dokumentus – sutarties projektą ir techninių reikalavimų sąrašą (angl. Catalogue of Measures), – jau yra patvirtinusi ENTSO-E Kontinentinės Europos regioninė grupė. Dokumentams praėjusią savaitę pritarė Lietuvos Vyriausybė.

Numatyta, kad sinchronizavimas su žemynine Europa vyks per jau veikiančią jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos „LitPol Link“ ir per naują jūrinį kabelį tarp šių valstybių. Be to, bus pastatyti 9 sinchroniniai kompensatoriai – kiekvienoje šalyje po 3.

