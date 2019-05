„Litgrid“ akcininkai pritarė sinchronizavimo sutarties pasirašymui

Lietuvos elektros perdavimo tinklo operatorės „Litgrid“ akcininkai pirmadienį pritarė Baltijos šalių sinchronizavimo su žemynine Europa prisijungimo sutarties pasirašymui. Artimiausiu metu sutartį pasirašys „Litgrid“ generalinis direktorius, BNS patvirtino bendrovė.

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pirmadienį buvo pritarta „Litgrid“ valdybos balandžio 26 d. sprendimui sutartį pasirašyti esant konkrečioms sąlygoms, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Litgrid“.

Tarp esminių sąlygų nurodoma, kad sutarties šalys – tai Baltijos šalių operatoriai, palaikančioji šalis (angl. supporting party – PSE (Lenkijos operatorius)) ir mažiausiai du Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) Kontinentinės Europos regioninės grupės (RGCE) operatoriai.

„Sutartis galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d. Baltijos šalių operatoriai turi teisę pratęsti sutartį dar 3 metams“, – rašoma pranešime. Nurodomos ir kitos sąlygos bei aplinkybės.

Sinchronizavimui būtinus dokumentus, tai yra, sutarties projektą ir jo priedą – techninių reikalavimų sąrašą, arba kitaip priemonių katalogą (angl. Catalogue of Measures), – jau yra patvirtinusi ENTSO-E Kontinentinės Europos regioninė grupė. Dokumentams praėjusią savaitę pritarė Lietuvos Vyriausybė.

Energetikos ministerijos teigimu, prisijungimo sutartis apibrėžia sutarties šalių – perdavimo sistemos operatorių – teises ir pareigas. Integrali prisijungimo sutarties dalis – prisijungimo sąlygų katalogas. Tai techninių ir praktinių veiklos standartų bei rodiklių sąvadas, kuriuos įgyvendinus Lietuva, Latvija ir Estija galės prisijungti ir veikti vienu dažniu su žemyninės Europos tinklais.

Lietuva, Latvija, Estija planuoja iki 2025 m. sinchronizuoti savo elektros sistemas su Europa. Trys šalys iki šiol veikia sinchroniniu režimu posovietinės energetinės sistemos vadinamajame BRELL žiede ir yra priklausomos nuo dispečerinės Maskvoje bei Rusijos elektros tinklo.

Numatyta, kad sinchronizavimas su žemynine Europa vyks per jau veikiančią jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos „LitPol Link“ ir per naują jūrinį kabelį tarp šių valstybių. Be to, bus pastatyti 9 sinchroniniai kompensatoriai – kiekvienoje šalyje po 3.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.