Lietuvoje savaitgalį – dalinis elektros sistemos bandymas

Lietuvos elektros tinkle šeštadienį ir sekmadienį bus atliekamas dalinis sistemos bandymas. Perdavimo tinklo operatorė „Litgrid“ teigia, kad vartotojams tai poveikio neturės.

Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos perdavimo operatoriai testą atlieka prieš kitą savaitę numatytą izoliuoto darbo bandymą Kaliningrade.

„Litgrid“ generalinis direktorius Daivis Virbickas teigė, kad bandymas Lietuvoje svarbus siekiant pasiruošti galimiems stichijos, technologiniams ar geopolitiniams netikėtumams.

„Pavyzdžiui, praeis vėtra, išardys BRELL žiedą, o elektros reikės, tai mes būsime pasiruošę greitai startuoti ir vėliau prisijungti prie kaimynų (...). Padarysime savo generatorių bandymą, nes turime kaimyną Kaliningrade, jie gerina pasiruošimą techninį, mes irgi geriname, neatsiliekame ir stengiamės pralenkti. Vartotojai nieko nepajus, galiu užtikrinti. Jeigu pajaus, tai dėl kitų priežasčių – ne dėl bandymo“, – praėjusią savaitę kalbėjo p. Virbickas.

Pasak jo, dalinis bandymas nereikš šalies vartotojų atjungimo nuo posovietinio BRELL žiedo, nuo kurio 2025 m. planuoja atsijungti Baltijos šalys.

Dažnio ir įtampų valdymui bus naudojamos kai kurios elektrinės, taip pat jungtys su Švedija ir Lenkija – „Nord Balt“ bei „LitPol Link“.

„Tai nebus 100% vartotojų prijungti izoliuotai. Mes tiesiog visas Lietuvos elektrines atjungsime nuo BRELL ir prijungsime, grubiai tariant, prie Švedijos. Kadangi ten nuolatinės srovės jungtis, tai nebus sinchroninis darbas – koks bus su Lenkija, planuojamas 2025 m., – bet visą dažnį valdys elektrinės savarankiškai su Švedijos lyderiavimu ir pagalba. Ir šiek tiek vartotojų dar prijungsime. Kitaip sakant, suformuosime tokią virtualią, izoliuotą Lietuvos sistemą“, – aiškino „Litgrid“ vadovas.

„Nord Pool“ sistemoje pranešama, kad per bandymą prekybos pajėgumai „NordBalt“ ir „LitPol Link“ bus nuliniai.

„Litgrid“ informavo BNS, kad pasirengimas bandymui prasidės šeštadienio vidurdienį, pagrindiniai bandymai bus atliekami naktį į sekmadienį, o juos baigti planuojama sekmadienio vidurdienį.

Baltijos izoliuoto bandymo data dar nežinoma

Trims Baltijos šalims planuojant sinchronizuoti savo elektros sistemas su žemynine Europa, šį birželį ketinta atlikti trijų šalių bandymą izoliuoto darbo režimu. Bet vasario pradžioje Estijos ir Latvijos perdavimo sistemų operatoriai, motyvuodami, jog analogiškas bandymas Kaliningrado srityje įvyks anksčiau, nusprendė testą atidėti neribotam laikui.

Ponas Virbickas sako, kad šiuo metu situacija dėl Baltijos šalių bandymo nėra pasikeitusi, nauja data nepaskirta.

„Lietuvos dalinis izoliuotas bandymas nėra pakaitalas (Baltijos šalių testui – BNS), bet mums yra svarbus laike, tai yra, svarbu padaryti jį kuo greičiau, dar gegužės mėnesį, kad atitinkamai pasiruoštume, jeigu iškiltų kažkokių netikėtų situacijų ryšium su Kaliningradu, pagerintume sistemos pasiruošimą. Tai, sakykime, dėl to darome dalinį izoliuotą – nes jo mums reikia greitai ir dabar, o Baltijos izoliuotas darbotvarkėje yra, tačiau sprendimo priimta nėra“, – aiškino „Litgrid“ vadovas.

Trys šalys iki šiol veikia sinchroniniu režimu posovietinės energetinės sistemos vadinamajame BRELL žiede ir yra priklausomos nuo dispečerinės Maskvoje bei Rusijos elektros tinklo.

Numatyta, kad sinchronizavimas su Europa vyks per jau veikiančią jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos „LitPol Link“ ir per naują jūrinį kabelį tarp šių valstybių. Be to, bus pastatyti 9 sinchroniniai kompensatoriai – kiekvienoje šalyje po 3.

