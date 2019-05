AB „Inter RAO Lietuva“ per tris pirmuosius metų mėnesius Lietuvoje pardavė 43% daugiau elektros energijos nei prieš metus ir uždirbo 5,6 mln. Eur grynojo pelno.

Įmonė penktadienį per Varšuvos akcijų biržą paskelbė neaudituotus 2019 m. I ketvirčio veiklos rezultatus.

AB „Inter RAO Lietuva“ pardavimų pajamos siekė 85,5 mln. Eur. Tai yra 73,4% daugiau nei 49,3 mln. Eur I-ąjį 2018 m. ketvirtį. Bendrovė uždirbo 5,6 mln. Eur grynojo pelno, 60% daugiau nei prieš metus (3,5 mln. Eur). Įmonės EBITDA rodiklis siekė 5,7 mln. Eur, 32,6% daugiau nei 4,3 mln. Eur, kuriuos siekė EBITDA tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

„Per 2019 m. pirmuosius mėnesius bendrovė Lietuvoje pardavė daugiau elektros energijos ir gavo daugiau pajamų nei per atitinkamą laikotarpį prieš metus. Augimą labiausiai lėmė išaugusios pardavimų „NordPool“ biržoje apimtys ir palankios kainos bei sėkmingai įgyvendinta rizikų valdymo – apsidraudimo, vadinamojo „hedging“, veikla“, – bendrovės pranešime cituojamas Giedrius Balčiūnas, AB „Inter RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Parduodamą elektros energiją bendrovė ne tik importavo, bet ir gamino antrinei įmonei priklausančiame vėjo elektrinių parke. Šis dėl palankesnių oro sąlygų – didesnio vidutinio vėjo greičio – pagamino daugiau elektros energijos nei per atitinkamą laikotarpį prieš metus. Per 2019 m. pirmuosius tris mėnesius įmonė Lietuvoje pardavė 1,758 TWh elektros energijos (per atitinkamą ankstesnių metų laikotarpį – 1,232 TWh).

Įmonių grupės rezultatai

Visa „Inter RAO Lietuva“ įmonių grupė, kuriai priklauso ir antrinės bendrovės „Inter RAO Latvia“, „Inter RAO Eesti“, „IRL Polska“ ir „Vydmantai wind park“, taip pat reikšmingai pagerino savo rezultatus.

Grupė pranešė per 2019 m. pirmus tris mėnesius visose veiklos šalyse pardavusi 2,134 TWh elektros energijos, 44,1% daugiau nei prieš metus (1,481 TWh). Grupė gavo 107 mln. Eur pajamų (59,5 mln. Eur prieš metus).

Grupės EBITDA rodiklis buvo 7,8 mln. Eur (4 mln. Eur prieš metus), o grynasis pelnas, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, didėjo 2,5 karto nuo 2,5 mln. Eur iki 6,4 mln. Eur.

Konkurencinė aplinka

„Inter RAO Lietuva“ vienintelė importuoja elektros energiją iš Rusijos Karaliaučiaus srities. VŽ rašė, kad Rusijos anklave netaikomi europietiški taršos mokesčiai bei išskirtinėmis kainomis gaunamos „Gazprom“ dujos paskatino Latviją ir Estiją ieškoti būdų, kaip apmokestinti iš ten importuojamą elektrą.

Stipresniais vėjais džiaugėsi ir bendrovės konkurentės regione. „Enefit Green“ skaičiavimu, vidutinis vėjo greitis kovo mėnesį Lietuvoje ir Estijoje siekė 7,6-7,7 m/s ir buvo maždaug 24% stipresnis nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Vasarį vėjai buvo dar stipresni nei kovą.

Tokią tendenciją yra pastebėjęs ir Martynas Giga, „Latvenergo“ valdomos nepriklausomos energijos tiekėjos „Elektrum Lietuva“ vadovas.

„Kovas buvo palankus mėnuo ir elektros energijos gamybai vėjo jėgainėse. Palyginti su vasariu, apimtys jose pastebimai išaugo“, – balandžio pradžioje teigė jis.