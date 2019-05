„Amber Grid“ skaičiuoja šiltos žiemos įtaką

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“ per sausį-kovą šiemet gavo 15 mln. Eur.

Tai 4% mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai (15,6 mln. Eur). Įmonės grynasis pelnas per metus mažėjo 10,8%, iki 4,7 mln. Eur, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Amber Grid“.

„Šilta šių metų žiema turėjo tiesioginės įtakos gamtinių dujų suvartojimui ir perduotam dujų kiekiui Lietuvoje bei kaimyninėms šalims. Kadangi žiema praėjo be didelių šalčių, perdavimo sistemos naudotojai užsakinėjo mažiau brangesnių trumpalaikių perdavimo pajėgumų ir dujas transportavo naudojantis iš anksto užsakytais pigesniais ilgalaikiais pajėgumais“, – pranešime teigi Saulius Bilys, „Amber Grid“ generalinis direktorius.

96,58% „Amber Grid“ akcijų priklauso Energetikos ministerijos valdomam holdingui „Epso-G“.

