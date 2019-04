LVAT: LEG privalo sumokėti Kainų komisijos skirtą baudą 

Valstybės valdomos energetikos grupės „Lietuvos energija“ bendrovei „Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) teisme nepavyko panaikinti Kainų komisijos paskirtos 5.600 Eur baudos už laiku nepateiktas 2014 m. finansines ataskaitas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) balandžio 10 d. atmetė LEG skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-ųjų rugsėjį priimtą sprendimą, kurio bendrovės ieškinį atsisakyti tenkinti.

Kainų komisija baudą įmonei 2017 m. kovą. LEG teigimu, sprendimas yra neteisėtas, nes priimtas jau suėjus senaties terminui dėl pažeidimo, be to, įmonė neatsisakė pateikti dokumentų – ji esą negalėjo to padaryti laiku dėl objektyvių priežasčių – neaiškių įstatymų ir pakartotinio audito.

Kainų komisija teismui nurodė, kad LEG įpareigojimo pateikti ataskaitą nevykdė ilgiau nei 1,5 metų, o bauda bendrovei skirta tik išnaudojus visas galimas priemones ir ne kartą pratęsus terminą.

LVAT teigimu, galutinis terminas LEG ataskaitai pateikti Kainų komisijos sprendimu buvo 2016 m. rugsėjo 16 d., todėl 2017 m. kovo 10 d. komisijai priėmus sprendimą skirti baudą, šešių mėnesių senaties terminas dar nebuvo pasibaigęs.

„Poveikio priemonės LEG pritaikytos po pusantrų metų trukusio pareigų nevykdymo, todėl pagrįstais pripažįstami Kainų komisijos argumentai, kad ji panaudojo visas galimybes priežiūros tikslus pasiekti kitais būdais, tačiau jos nedavė rezultatų, taigi taikyta sankcija yra proporcinga ir tinkama priemonė tikslui pasiekti“, – rašoma LVAT nutartyje.

Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas.

