ES dël Rusijos apvalios medienos eksporto faktinio uþdraudimo kreipësi á PPO

Europos Komisija (EK) pateikė Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) paraišką konsultacijoms dėl Rusijos įvestų apvalios medienos eksporto esminių apribojimų.

Kaip jau buvo skelbta, Rusija nuo šių metų faktiškai uždraudė spygliuočių ir vertingų rūšių lapuočių (ąžuolo, buko, uosio) neapdirbtos ir mažai apdirbtos medienos eksportą – ją išgabenti iš šalies nuo sausio leidžiama tik per du geležinkelio pasienio kontrolės punktus: „Lyuta“ pasienyje su Suomija ir „Hasan“ pasienyje su Šiaurės Korėja. Be to, šių krovinių pervežimo geležinkeliais šiomis kryptimis tarifai padidinti 70 kartų.

„Rusijos įvesti apribojimai daro didelę žalą ES medienos pramonei, kuri yra priklausoma nuo žaliavos tiekimo iš Rusijos, bei sukuria didelį neapibrėžtumą tarptautinėje medienos rinkoje“, – teigiama EK pranešime.

EK kreipimesi į PPO išreiškiama nuomonė, kad Rusijos medienos eksporto esminio apribojimo priemonės prieštarauja šios šalies prisiimtiems įsipareigojimams stojant į PPO. EK ginčija pasienio kontrolės punktų, per kuriuos leidžiama eksportuoti medieną į ES, sumažinimą nuo daugiau kaip 30 iki vieno, kaip prieštaraujantį PPO normoms, taip pat ginčija atskiras eksporto tarifų reguliavimo priemones.

Be to, reiškiamos pretenzijos dėl dar vieno Rusijos įvesto medienos eksporto apribojimo – apsauginių eksporto muitų nustatymo vadinamosioms „dengiamoms prekėms“ – mažai apdorotai medienai, kurios drėgnumas viršija 22%, o storis ir plotis didesnis kaip 10 centimetrų.

Reaguodama į tai, Rusijos ekonomikos ministerija pranešė esanti pasirengusi šioms konsultacijoms, per kurias ketina pateikti medienos eksporto ribojimo priemonių pagrįstumą bei bandys įrodyti jų atitikimą PPO normoms.

Pagal PPO taisykles paraiška konsultacijoms yra pirmasis ginčų sprendimo PPO institucijoje etapas.

