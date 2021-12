„Auga Group“ ðiemet patyrë 10,43 mln. Eur grynojo nuostolio

„Auga Group“ generalinis direktorius Kęstutis Juščius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

AB „Auga Group“ ir jos antrinių bendrovių pardavimo pajamos per šių metų 9 mėnesius siekė 54,90 mln. Eur ir buvo 12% mažesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (62,38 mln. Eur).

Grupės duomenimis, bendrasis pelnas per pirmus tris 2021 m. ketvirčius sudarė 1,70 mln. Eur. To paties laikotarpio bendrasis pelnas ankstesniais metais siekė 11,88 mln. Eur. Per 9 mėnesių laikotarpį grupės grynasis nuostolis siekė 10,43 mln. Eur.

Grupės EBITDA per 2021 m. 9 mėnesių laikotarpį siekė 5,45 mln. Eur ir buvo 66% mažesnė, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kai EBITDA sudarė 15,94 mln. Eur.

„Šį 9 mėnesių rezultatą veikė iššūkiai augalininkystės segmente. Birželio ir liepos mėnesiais, kai vasarinių kultūrų augimas yra intensyviausias, Lietuvoje buvo užfiksuotas stichinis karštis. Ypač didelį poveikį patyrė ekologinė žemdirbystė, todėl pagrindinio mūsų veiklos segmento rezultatai buvo prasti“, – rezultatus komentuoja „Auga Group“ generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Jo teigimu, „jau pradedame jausti neigiamą klimato kaitos poveikį, todėl mūsų inovacijų darbotvarkės spartinimas tampa dar svarbesnis. Šiandien „Auga Group“ diversifikuoja savo pajamas, didindama galutiniam vartojimui skirtų produktų pardavimą ir eidama į AgTech segmentą, taigi svyruojantys žemės ūkio rezultatai bus mažiau svarbūs siekiant ilgalaikių tikslų.“

Augalininkystė

Kaip rašoma grupės pranešime, dėl vasarą užfiksuoto stichinio karščio buvo užaugintas santykinai mažas derlius, didžiausią karščio poveikį patyrė ankštinės kultūros.

„Siekdama valdyti riziką, grupė metų pradžioje sudaro sutartis dėl dalies būsimo derliaus pardavimo. Kadangi kai kurių kultūrų derlingumas krito apie 60%, grupė beveik visą užaugintą derlių skyrė ankstesnėms sutartims įgyvendinti. Todėl dalies prognozuoto derliaus grupė negalėjo realizuoti esamomis rinkos kainomis, kurios ženkliai išaugo. Tačiau dabartinės rinkos kainos leidžia tikėtis geresnių augalininkystės segmento rezultatų ateityje“, – teigiama „Auga Group“ pranešime.

Minėtos priežastys lėmė neigiamą pelningumą. Per tris 2021 m. ketvirčius augalininkystės segmento bendrasis nuostolis siekė 0,50 mln. Eur. Tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu buvo užfiksuotas 10,13 mln. Eur bendrasis pelnas.

Pienininkystė

Pienininkystės segmento pardavimai per 2021 m. 9 mėnesių laikotarpį siekė 10,16 mln. Eur. Tai, anot „Auga Group“, iš esmės atitinka to paties laikotarpio praėjusiais metais pardavimus, kurie sudarė 9,87 mln. Eur.

Bendrasis pelnas iš viso išaugo iki 0,17 mln. Eur per tris 2021 m. ketvirčius, lyginant su 0,08 mln. Eur bendruoju pelnu tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Grybininkystė

Pardavimai grybininkystės segmente sumažėjo 6% per pirmus tris 2021 m. ketvirčius, lyginant su praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimais. 2021 m. šio laikotarpio pardavimo pajamos iš viso siekė 21,46 mln. Eur, kai praėjusiais metais jos buvo 22,94 mln. Eur.

Dėl gamybos iššūkių ir COVID-19 pandemijos produkcijos apimtys per trečią ketvirtį sumažėjo 18%, lyginant su antruoju ketvirčiu. Tai sumažino bendrą viso laikotarpio rezultatą šiame segmente, teigiama „Auga Group“ pranešime.

Per 2021 m. 9 mėnesių laikotarpį grybininkystės segmento bendrasis pelnas siekė 0,56 mln. Eur. Jis buvo 59% mažesnis, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai bendrasis pelnas sudarė 1,38 mln. Eur.

Grupė numato grįžti prie įprastų produkcijos apimčių ketvirtame ketvirtyje.

Galutiniam vartojimui skirti produktai

Bendrai pardavimai šiame segmente išaugo 45% iki 4,88 mln. Eur per paskutinius tris ketvirčius. Tuo pačiu laikotarpiu pernai šio segmento pardavimai siekė 3,37 mln. Eur.

2021 m. trečiojo ketvirčio rezultatai buvo geriausi, tai iš dalies susiję su dideliu antrojo ketvirčio užsakymų, kurie buvo įgyvendinti per 2021 m. trečiąjį ketvirtį, skaičiumi.

Grupės teigimu, nors logistikos problemos padidino pardavimų svyravimus ir išaugino sąnaudas, segmentas išlaikė panašų pelningumą. „Auga Group“ duomenimis, per pirmus devynis 2021 m. mėnesius galutiniam vartojimui skirtų produktų segmento bendrasis pelnas siekė 1,47 mln. Eur, kai 2020 m. to paties laikotarpio bendrasis pelnas buvo 0,29 mln. Eur.