Latvija ketina pasekti Estijos pavyzdžiu ir uždrausti kailinių gyvūnų auginimą

Latvijos Saeima svarstys gyvūnų apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis būtų nuo 2026-ųjų uždrausta veisti kailinius gyvūnus jų kailių išgavimo tikslu.

Prie tokio įstatymo pataisų projekto rengimo prisidėjo praktiškai visų parlamentinių frakcijų deputatai – tiek valdančiosios koalicijos, tiek ir opozicijos atstovai.

Pataisų projekto anotacijoje teigiama, kad gyvūnų veisimas ir žudymas dėl kailio yra neetiškas, žiaurus ir pasmerktas verslas, kurio negalima pateisinti mūsų laikais. Be to, toks verslas neekologiškas.

Pasak pataisų autorių, sociologinių tyrimų rezultatai rodo, kad dauguma Latvijos gyventojų nemano, kad kailių paklausa yra svari priežastis auginti ir žudyti gyvūnus – tokios nuomonės laikosi beveik du trečdaliai šalies gyventojų. Be to, atitinkamą peticiją pasirašė daugiau kaip 40.000 latvių, o jiems pritaria per pusšimtis nevyriausybinių organizacijų.

Kartu įstatymo pataisų projekto autoriai pabrėžia, kad viešoji nuomonė Latvijoje atspindi bendrą tendenciją Europoje – daugelyje Europos šalių priimami įvairūs ribojimai kailininkystei.

Šių metų viduryje Latvijoje buvo įregistruotos aštuonios kailinių žvėrelių auginimo fermos.

Latvijos šiaurinė kaimynė Estija šiemet birželį priėmė įstatymą, kuriuo kailinių žvėrelių augimas dėl kailių bus draudžiamas nuo 2026-ųjų.

