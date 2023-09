„Ekobazė“ perdirbtą stiklą tieks Lenkijos ir Ukrainos fabrikams

Stiklo perdirbimo linija Elektrėnuose. Bendrovės nuotr.

Atliekų tvarkymo paslaugas teikianti UAB „Ekobazė“ įdiegė vieną moderniausių Baltijos šalyse stiklo pakuotės atliekų perdirbimo įrangą, kuri leis pagaminti du kartus daugiau produkcijos nei anksčiau. Iš įmonėje perdirbto stiklo gaminamas langų stiklas, buteliai, stiklo vata ir pan.

Naujoji technologija, kaip teigia įmonė, perdirbimo procesu metu naudos perpus mažiau elektros energijos, sumažins kuro sąnaudas. Planuojama, kad metinė įmonės apyvarta vien dėl šio technologinio sprendimo išaugs maūdaug 5%.

„Ekobazėje“ 2020 m. įrengtos stiklo duženų gamybos linijos modernizavimas bei naujų aukštųjų technologijų rūšiavimo mašinų konvejerių, kompresorių ir kitų įrangos dalių įsigijimas – tai tarptautinis projektas. Jis buvo finansuojamas šalies biudžeto ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis. Investicijos sudarė 1,5 mln. Eur.

Marina Curko–Notkuvienė, „Ekobazės“ komercijos vadovė sako, kad investicija prisidės prie klimato kaitos stabdymo bei mažins CO2 emisijas gaminant žaliavas. Be to, naudą pajus ir klientai, kurie gaus išrūšiuotą ir išvalytą stiklą, užsakymai bus atliekami per trumpesnį laiką.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Atnaujinta stiklo pakuotės atliekų perdirbimo įranga padidins „Ekobazės“ darbo našumą 30%. Metinis perdirbto stiklo kiekis išaugs nuo 9.600 iki 20.000 tonų.

„Ekobazė“ perdirba visų rūšių stiklo pakuotes, langų bei automobilių stiklus, atvežamus iš pramonės įmonių, rūšiavimo konteinerių, didelių gabaritų aikštelių bei statybinių atliekų srauto. Perdirbta produkcija parduodama Lenkijos ir Ukrainos stiklo fabrikams.

„Stiklas gali būti perdirbtas neribotą kiekį kartų. Be to, stiklo žaliava pakeičia tokius gamtos resursus kaip, pavyzdžiui, smėlis ar kitos mineralinės medžiagos. Mūsų pagaminta stiklo žaliava yra naudojama naujų stiklo gaminių gamyboje: gaminamas langinis stiklas, buteliai, stiklinė pakuotė, stiklo vata ir daug kitų produktų“, – aiškina M. Curko–Notkuvienė.

Modernizuota įranga leidžia išgauti aukštos kokybės, skaidrų, žalią, rudą stiklą, atskirti keramikos, porceliano, akmenų priemaišas. Sumažinti į aplinką patenkančių perdirbamo stiklo dulkių kiekį.

„Ekobazė“ yra užsibrėžusi tapti šalies lydere padangų, specifiniame antrinių žaliavų ir statybinių gamybinių atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo segmente.

Stiklo perdirbimo linija Elektrėnuose. Bendrovės nuotr.