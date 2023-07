„Belaruskalij“ eksportui dar sykį pakišo koją

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Pagal Baltarusijos vyriausybės sukurtas naujas logistikos schemas per Rusijos uostus galima eksportuoti iki 12 mln. tonų kalio trąšų per metus. Tačiau, atsižvelgiant į pasaulines kainų tendencijas, šios logistikos grandinės gali pasirodyti nebenaudingos.

„Įgyvendindami savo tikslus, šiais metais parduosime 8 mln. tonų trąšų. Ir „Belaruskalij“ dirbs pelningai“, – Nikolajų Snopkovą, ministro pirmininko pavaduotoją, cituoja belmarket.by.

8 mln. tonų trąšų per metus yra mažiau nei 10-12 mln. tonų, kurias Baltarusija eksportuodavo ankstesniais metais. Bet pernai eksportas buvo smukęs iki 4,5 mln. tonų. Tačiau esminis klausimas –ne kiek trąšų „Belaruskalij“ sugebės eksportuoti, o ar galės veikti pelningai.

Šiemet Kinijai pasirašius sutartį su Kanados įmone „Canpotex“, Baltarusijos bendrovė apkaltino kanadiečius sąmoningu dempingu. Pagal naująją sutartį kalio trąšų bus tiekiama už 307 USD/t arba beveik perpus mažiau nei pernai (590 USD/t). Į Kiniją keliauja didžioji dalis kalio trąšų iš Baltarusijos.

Vėliau paaiškėjo, kad tai tik pirma „Belaruskalij“ nepalanki žinia. Pasauliui atsigavus po praėjusių metų šoko, trąšų kainos gerokai smuktelėjo. Ir Baltarusijos vyriausybė pripažino, kad tai gali tapti rimta problema.

„Kaina yra per maža. Ir kiekvieną dolerį, išleistą logistikai, kaip sakė prezidentas, mes privalome apskaityti, sekti ir taupyti. Nes iš tikrųjų kaina yra ribinė, ir nesame tikri, kad tai jau dugnas“, – sako N. Snopkovas, neslėpdamas, jog vyriausybė neatmeta, kad kainos dar kris.

Šių metų vasario mėnesį vidutinė kalio trąšų kaina buvo apie 645 USD/t. Pavasarį ji susitraukė iki 550 USD/t. Reitingų agentūra „Ficth“ prognozuoja šiems metams vidutinę 450 USD/t kainą. Ir tai jau yra viršutinė kainos riba, kurią Baltarusijos valdžios institucijos laiko priimtina.

Be to, ir „Belaruskalij“ gamybos sąnaudos turi ribas, kurių neįmanoma dar labiau nukarpyti. Pirmoji eksportui koją pakišo Lietuva. Uždraudus eksportą per Klaipėdos uostą 2022 m., baltarusiškų trąšų logistikos sąnaudos išaugo 2-2,5 karto. Jei trąšų savikaina ir toliau mažės, kainų konkurencija taps „Belaruskalij“ neįkandama.

