Baltijos valstybėse birželį kainas kėlė tik Lietuvos gamintojai

„IKEA Industry Lietuva“ gamykla. Mariaus Vizbaro (BNS) nuotr.

Lietuvos pramonės produkcijos gamintojai kainas praėjusį mėnesį kiek padidino, tuo tarpu Latvijos ir Estijos – toliau mažino.

Nacionalinių statistikos tarnybų duomenimis, šis kainų indeksas Lietuvoje birželį, palyginti su geguže, pakilo 0,1%, Latvijoje ir Estijoje – nukrito atitinkamai 1,2% ir 0,4%.

Per metus (praėjusį mėnesį, palyginti su praėjusių metų birželiu) Lietuvos gamintojai produkciją atpigino vidutiniškai 9,4%, Estijos – 1,9%, o Latvijos – pabrangino 0,4%.

Be rafinuotų naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš trijų valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį nukrito 0,4%, per metus – 1,3%.

