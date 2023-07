„Achema“ turi mokėti SkGD terminalo mokestį

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

„Achemos grupės“ valdomai didžiausiai šalyje gamtinių dujų vartotojai Jonavos azoto trąšų gamyklai „Achema“ galutinai nepavyko įrodyti, kad ji neprivalo mokėti 2019 metams nustatyto Klaipėdos suskystinų gamtinių dujų (SkGD) terminalo mokesčio.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) liepos 5 dieną atmetė „Achemos“ skundą, kuriuo ji prašė panaikinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) 2018 metų pabaigoje priimtus nutarimus dėl vadinamosios dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios 2019 metams.

Teismas paliko galioti nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) 2022 metų balandžio 26 dienos sprendimą.

„Ginčijamas (VERT – BNS) nutarimas pagrįstas faktiniais duomenimis, motyvuotas. Be to, (...) nėra pagrindo konstatuoti procedūrinį pažeidimą, todėl ir šiuo aspektu pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas“, – rašoma teismo nutartyje.

Be to, LVAT nepagrįstais pripažino „Achemos“ argumentus, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo vertinti bendrovei „Ignitis“ nuo 2016 metų birželio teikiamą valstybės pagalbą, tačiau to nepadarė, o tai neva lėmė neteisėtą sprendimą.

Pasak LVAT teisėjų kolegijos, vien faktas, kad Europos Sąjungos Bendrasis Teismas 2021 metų rugsėjį panaikino 2018 metų spalio Europos Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos SkGD terminalui dalį, savaime nesuponuoja nuo 2016 metų birželio teikiamos valstybės pagalbos schemos neteisėtumo.

Tokį pat sprendimą atmesdamas „Achemos“ skundą dėl papildomos SkGD tiekimo dedamosios 2020 metams LVAT priėmė šiemet balandį.

„Achema“ teismams skundė visus su SkGD terminalo išlaikymu susijusius sprendimus.

Vadinamasis SkGD terminalo priedas, skirtas terminalo statybai, galiojo 2013 metais ir iki 2014-ųjų gruodžio, vėliau jį pakeitė SkGD terminalo dedamoji, kuri panaikinta nuo 2016 metų pradžios, ją pakeitus dujų pajėgumų mokesčiu.

2021 metų rugsėjį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) galutinai įpareigojo „Achemą“ sumokėti beveik 18,8 mln. Eur SkGD skolą terminalo išlaikymui už 2013-2015 metus. Šią sumą įmonė sumokėjo.

„Achema“ valstybės valdomai „Amber Grid“, surenkančiai mokestį už SGD terminalo išlaikymą, 2022 metų pabaigoje buvo skolinga 5,58 mln. Eur. Pernai surinkta iš viso 40 mln. Eur šio mokesčio, užpernai – 77,4 mln. Eur.

