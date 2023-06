Baltijos valstybių pramonės produkcijos gamintojų kainos gegužę toliau krito

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Visų trijų Baltijos šalių pramonės produkcijos gamintojai praėjusį mėnesį toliau mažino kainas, rodo nacionalinių statistikos tarnybų paskelbti duomenys.

Gegužę, palyginti su ankstesniu mėnesiu, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojai ją atpigino vidutiniškai 2,3%, Latvijos – 1,2%, Estijos – 0,3%.

Per metus (praėjusį mėnesį, palyginti su praėjusių metų geguže) Lietuvos gamintojai produkcijos kainas sumažino vidutiniškai 5,6%, tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje šio kainų indekso metinis pokytis išliko teigiamas – atitinkamai 4,6% ir 0,8%.

Be rafinuotų naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš trijų valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį nukrito 1,4%, o per metus pakilo 0,3%.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.