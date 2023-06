„Neste“ investuoja 111 mln. Eur į plastiko atliekų perdirbimą

„Neste“ gamykla Porvo mieste, Suomijoje. Įmonės nuotr.

Suomijos „Neste“ investuoja 111 mln. Eur į skysto plastiko atliekų perdirbimo įrenginius Porvo mieste, Suomijoje, esančioje bendrovės gamykloje.

Planuojama, kad įgyvendinus numatytas investicijas, kurių metu bus įrengti papildomi įrenginiai ir atnaujinti esami, skysto plastiko atliekų perdirbimo pajėgumai šių žaliavų atnaujinimo etape padidės iki 150.000 t per metus, skelbia bendrovė.

Kad šį skaičių būtų lengviau įsivaizduoti, Europos Sąjungos (ES) gamintojai 2021 m. pagamino 57,2 mln. metrinės tonos plastiko.

Įmonės teigimu, papildomi ir atnaujinti esami įrenginiai padidins bendrovės pajėgumus apdorojant ir atnaujinant prastesnės kokybės plastiko atliekas bei dėl pakartotinio antrinės žaliavos panaudojimo prisidės mažinant plastiko sukeliamą taršą.

Numatyta 111 mln. Eur vertės investicija yra ES finansuojamo projekto „Pulse“ (angl. Pretreatment and Upgrading of Liquefied waste plastic to Scale up circular Economy) dalis, kuriam įgyvendinti skirta 135 mln. Eur ES Inovacijų fondo dotacija.

„Pastaraisiais metais intensyviai plėtojame savo galimybes apdoroti prastesnės kokybės plastiko atliekas Porvo naftos perdirbimo produktų gamykloje. Naujus įrenginius, kurie bus pajėgūs perdirbti 150.000 t plastiko atliekų, planuojame baigti 2025 m. pirmąjį pusmetį“, – pranešime cituojamas Markku Korvenranta, „Neste“ naftos produktų vykdomasis viceprezidentas.

Plastiko atliekų atnaujinimas yra vienas iš trijų šios žaliavos apdorojimo etapų, kurių metu skysto plastiko atliekos paverčiamos aukštos kokybės žaliava naujiems plastikams. Iš viso procesą sudaro trys etapai: pirminis atliekų apdorojimas, jų atnaujinimas ir rafinavimas.

Skysto plastiko atliekų apdorojimas bus atliekamas naftos perdirbimo gamykloje, kurioje jos iš dalies pakeis iškastines žaliavas.

Tvarumo ekspertai ne kartą įspėjo, kad plastiko atliekų perdirbimas yra itin sudėtingas ir ekonomiškai neefektyvus procesas. Pirmiausia dėl to, kad plastiko atliekos pagamintos iš įvairių rūšių plastiko, kuriam perdirbti reikia skirtingų technologijų.

„Neste“ yra užsibrėžusi, kad nuo 2030 m. perdirbs daugiau kaip 1 mln. t plastiko atliekų kasmet, diegia cheminio perdirbimo technologijas ir plečia pajėgumus, kad galėtų perdirbti didesnius kiekius plastiko atliekų, kurios dabar laikomos netinkamomis mechaniškai perdirbti, todėl yra deginamos teršiant aplinką.

VŽ taip pat rašė, kad „Neste“ šiuo metu įgyvendina 120 megavatų (MW) galios elektrolizatoriaus projektą, kurį pabaigus bus pradedama žaliojo vandenilio gamyba toje pačioje Porvo gamykloje.

Suomijos bendrovei Lietuvoje atstovauja bendrovė „Neste Lietuva“, valdanti didžiausią automatinių degalų tinklą šalyje, kurį sudaro 84 degalinės.

„Neste“ gamykla Porvo mieste, Suomijoje. Įmonės nuotr.