Pereinama prie švaresnių technologijų – naftos paklausa pasieks piką šį dešimtmetį

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Pasaulinė naftos paklausa gali pasiekti piką jau iki šio dešimtmečio pabaigos, nes energetikos krizė paspartino perėjimą prie švaresnių technologijų, trečiadienį pranešė Tarptautinė energetikos agentūra (TEA).

Paryžiuje įsikūrusi agentūra savo ataskaitoje „Oil 2023“ prognozavo, kad per ateinančius penkerius metus metinis paklausos augimas smarkiai sulėtės – nuo 2,4 mln. barelių per parą šiais metais iki 400 tūkst. barelių per parą 2028-aisiais.

„Perėjimas prie švarios energijos ekonomikos įsibėgėja, o pasaulinės naftos paklausos pikas matomas iki šio dešimtmečio pabaigos, nes tobulėja elektromobiliai, energijos vartojimo efektyvumas ir kitos technologijos“, – sakoma TEA vykdomojo direktoriaus Fatiho Birolio pranešime.

„Naftos gamintojai turi atidžiai stebėti pokyčių tempą ir derinti savo investicinius sprendimus, kad užtikrintų tvarkingą perėjimą“, – sakė F. Birolis.

Energijos kainos pernai išaugo po to, kai Rusija, svarbi iškastinio kuro eksportuotoja, įsiveržė į Ukrainą ir sumažino gamtinių dujų tiekimą Europai.

Vakarų valstybės įvedė Rusijos naftos eksporto draudimus ir kainų viršutines ribas, siekdamos sumažinti pagrindinį pinigų šaltinį Maskvos karo pastangoms.

Naftos ir dujų kainos per pastaruosius kelis mėnesius krito.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Algimanto Kalvaičio nuotr.