„Rokiškio sūrio“ vadovas įmonei prognozuoja sunkius metus

Dalius Trumpa, UAB „Rokiškio sūris“ vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Dalius Trumpa, vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių „Rokiškio sūris“ vadovas, mano, kad šie metai įmonei bus kur kas blogesni nei ypač sėkmingi 2022 m. Tačiau, nepaisant sunkmečio, įmonė ketina plėsti eksportą į Balkanų iki Vidurio Rytų šalis.

D. Trumpa sako, kad pajamos dėl susitraukusio eksporto šiemet sumažės 10–15%, o pelnas smuks kartais, bet nuostolio jis nesitiki.

„Duok, Dieve, kad jie būtų pelningi ir mes jau džiaugtumėmės. Pajamas planuojame 10–15% mažesnes. Visas kritimas iš eksporto bus. Jeigu vietinėje rinkoje mažesnis kritimas – apie 7–8%, tai iš eksporto – apie 15–20%. Ne, gal 20% nekrisime, bet ir 15% yra daug – visi įpratę augti“, – BNS trečiadienį Vilniuje teigė D. Trumpa.

„Praeiti metai „Rokiškio sūriui“ buvo labai geri, fantastiški ir geriausi metai, o paskutiniai du mėnesiai labai blogi – jie yra minusiniai. Po kelių mėnesių bus vėl normaliai. Nors dabar rinkas prognozuoti yra labai sunku – jos pernelyg judrios“, – tvirtino D. Trumpa.

Tačiau jis tikino, kad dėl prastų įmonės veiklos rezultatų darbuotojų atleisti neplanuojama – įmonė turi pakankamai finansinių rezervų.

„Praėjusiais metais daug užsidirbome, visų pinigų nespėjome išsvaidyti, susimokėsime, kas privaloma, atleidimų dėl blogos situacijos neplanuojame, pernai padarėme reorganizaciją: kadangi gamyba mažėjo, sukėlėme iš trijų perdirbimo įmonių į dvi. Ukmergės neuždarėme, sumažinome gamybą“, – teigė D. Trumpa.

Pasak jo, toks didelis eksporto kritimas šių metų pradžioje nebuvo prognozuojamas, o pagrindinė to priežastis – kainos ir infliacija, be to, Europoje ir Lietuvoje sumažėjo vartojimas, o tai nebūdinga maisto produktų rinkoje.

„Daugiau reikia už dujas, elektrą mokėti, už palūkanas, todėl žmonės mažiau perka maisto produktų. Antra – buvo netipiškai šiltas ruduo, primelžta daugiau pieno, atsirado santykinai neilgas pieno perteklius, buvo daugiau gaminama ir kainos sureagavo“, – kalbėjo jis.

Nepaisant smukusio eksporto, „Rokiškio sūris“ ketina žengti į naujas rinkas, bet su nauja strategija.

„Jeigu seniau eidavom su labai dideliais produktų kiekiais į naujas rinkas, tai dabar turime naują politiką – kad ir su nedideliais produktų, daugiausia tai fasuotas kietasis sūris, kiekiais įeiti į kuo daugiau rinkų, ypač tiekiant produktus, paruoštus galutiniam vartotojui“, – kalbėjo „Rokiškio sūrio“ vadovas.

Anot jo, naujų vartotojų tikimasi rasti nuo Balkanų iki Vidurio Rytų: „Ten laisviau, ne tokia žiauri konkurencija kaip Vokietijoje ar Prancūzijoje.“

Pasak jo, įmonė eksportuoja 70% produkcijos. „Rokiškio sūris“ pirmąjį 2022 m. pusmetį uždirbęs 5,78 mln. Eur grynojo pelno, konsoliduoti grupės pardavimai siekė 168,2 mln. Eur. Tokiems rezultatams įtakos turėjo 2022 m. pradžioje išaugusios pasaulinės pieno produktų kainos.

