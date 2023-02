„Vilniaus pergalė“ kamšo spragas, kad per kitas šalis produkcija nepatektų į Rusiją

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie Rusijos prekybos centre parduodamus „Vilniaus pergalės“ gaminius, saldumynų gamybos įmonė nurodo, kad dėl šios situacijos veiksmų ėmėsi prieš kelis mėnesius. Dėl tos pačios priežasties teko aiškintis ir kitoms įmonėms.

„Kadangi jau buvome gavę signalų, nuotraukų iš socialinių tinklų, kad mūsų produkcija be mūsų žinios prekiaujama Rusijoje, prieš porą mėnesių ėmėmės aiškintis, per kurią šalį ir kokiais būdais jį patenka į prekybos vietas, nes su Rusijos rinka ir platintojais nebendradarbiaujame jau metus – verslo santykius nutraukėme iškart, kai ši šalis pradėjo karinius veiksmus prieš Ukrainą“, – komentare teigia Rolandas Jančeris, AB „Vilniaus pergalė“ vadovas.

Pasak jo, priimti konkretūs sprendimai, kurie užtikrins, kad tokių spragų nebeliktų ir per tarpines šalis nelegaliai pristatyti „Pergalės“ produkciją į Rusiją nebūtų įmanoma. Gruodį platintojai buvo kategoriškai įpareigoti nevežti įmonės produkcijos į Rusiją ir Baltarusiją per į sankcijų paketą neįtrauktas šalis. Tačiau, kadangi apie tokį gaminių „nutekėjimą“ bendrovė sužinojo per vėlai, dalis produkcijos vis dar gali būti Rusijos prekybos centruose, kol jų likučiai nepasibaigs.

R. Jančeris pabrėžia, kad įmonė nuo pat pirmų karo dienų palaiko Ukrainą ir remia šios šalies gyventojus bei karius. Į Ukrainos frontą per savo partnerius yra išsiuntusi ne vieną vilkiką saldumynų – be kitų saldainių ir 23.000 juodojo šokolado plytelių. Anot jo, dėl didelės šokolado energetinės vertės ir patogios formos, kariai ir paprasti gyventojai būtiną dienos kalorijų normą gali gauti bet kokiomis sąlygomis.

Dėl į Rusiją per trečiąsias šalis ar kitais patenkančių lietuviškų prekių jau teko aiškintis ne vienai gamintojai.

Alaus gamybos UAB „Volfas Engelman“ teigimu, pernai kovą nutraukus oficialų eksportą į Rusiją, produkcija į šalį agresorę pateko per vieną prekių platinimo sutartį pažeidusią produkcijos platintoją.

Vilniaus UAB „Yukon Advanced Optics Worldwide“, dirbančios su prekės ženklu „Pulsar“, optiniams taikikliams atsidūrus Rusijos karių rankose, bendrovė pakartojo griežtai pasisakanti prieš Rusijos sukeltą karą ir žada aiškintis, kaip jos produkcija galėjo patekti į Rusijos karių rankas.

Tuo metu aktyvaus laisvalaikio ir sporto aprangos gamybos įmonė „Audimas“ teigia, kad jos prekės ženklu parduotuvės Rusijoje naudojasi neteisėtai.

