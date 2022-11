„Grigeo“ grupės trijų ketvirčių ikimokestinis pelnas – 40,4% mažesnis

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Per devynis šių metų mėnesius medžio plaušo plokščių, kartono bei higieninio popieriaus gamybos grupės „Grigeo“ konsoliduoti pardavimai išaugo 29,5%, tačiau pelnas prieš mokesčius sumažėjo 40,4%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Grupė, kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“ bei UAB „Grigeo investicijų valdymas“, per 9 šių metų mėnesius pasiekė 152,5 mln. Eur konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 34,8 mln. Eur, arba 29,5%, daugiau nei per 2021 m. atitinkamą laikotarpį, paskelbė įmonė per „Vilnius Nasdaq“ biržą.

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonių grupė uždirbo 7 mln. Eur pelno prieš apmokestinimą, tai yra 4,7 mln. Eur mažiau nei per tą patį 2021 m. laikotarpį.

[infogram id="e2a26765-4898-47f1-a38c-62997586927a" prefix="SXe" format="interactive" title="Grigeo 2022 9 men."]

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, – palyginti su 2021 m. 9 mėnesiais, sumažėjo 5,1 mln. Eur ir siekė 14,1 mln. Eur.

Per šį ataskaitinį laikotarpį AB „Grigeo“ pardavimai siekė 64,7 mln. Eur ir buvo 16 mln. Eur didesni nei per atitinkamą 2021 m. laikotarpį.

Įmonė uždirbo 14,3 mln. Eur pelno prieš apmokestinimą, tai yra 10,5 mln. Eur daugiau nei per tą patį 2021 m. laikotarpį. Didelį įmonės pelno prieš mokesčius augimą lėmė iš kontroliuojamų įmonių gauti dividendai.

Įmonės EBITDA rodiklis pasiekė 6,2 mln. Eur ir, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 0,4 mln. Eur.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.