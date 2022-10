Estijos verslininkams rekomenduota statyti mažesnę celiuliozės gamyklą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Madžio Kallaso, Estijos aplinkos ministro, teigimu, Ida-Virumaa apskrityje celiuliozės gamyklą planuojanti „Viru Keemia Grupp“ (VKG) negali tikėtis, jog kirtimai bus didinami ir siūlo bendrovei planuoti mažesnę gamyklą.

„Praėjusią savaitę su VKG diskutavome šia tema. Mano žinutė buvo tokia, kad jeigu jie tikisi papildomų Estijos miško kirtimo apimčių, tai aš nematau tokių galimybių“, – ministrą cituoja err.ee.

Anot jo, vertėtų diskutuoti, ar ši investicija, celiuliozės gamykla, galėtų būti įgyvendinta mažesniu masteliu, kad būtų ir investuojama, ir neprireiktų papildomų kirtimų. Ministras pabrėžia, kad investicija būtų labai vertinga, o naujos darbo vietos labai reikalingos.

VKG yra paskelbusi, kad iki 2027 metų planuoja baigti 800 mln. Eur vertės gamyklą šalia Kohtla-Jervės miestelio. Kompanijos teigimu, gamykla kasmet valstybės iždą papildytų 250 mln. Eur mokesčių ir sukurtų 1.200 gerai apmokamų darbo vietų.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



M. Kallasas pabrėžia, jog dabartinės kirtimų apimtys ir taip jau yra per didelės ir, jo nuomone, gamyklos savininkai neturėtų tikėtis, kad jos būtų didinamos dar labiau. Jei celiuliozės gamyklai reikėtų papildomų kirtimų apimčių, Estija to negalėtų garantuoti, nenuskurdinusi šalies gamtos.

Ministro teigimu, jeigu projekto neįmanoma įgyvendinti su mažesniu medienos kiekiu, tai tokia gamykla vargiai gali tilpti Estijoje.

Medienos poreikį celiuliozės gamybai Estijos aplinkosaugininkai įvardija kaip galimą kliūtį gamyklos statybai.

Estijos skalūnų perdirbimo koncernas apie planuojamą investiciją paskelbė pernai liepą. Pagal projektą būtų gaminama tirpi celiuliozė, talio alyva, biotrąšos ir augalų augimo reguliatoriai, taip pat žaliavos tekstilės pramonei – pavyzdžiui, viskozė.

Projektinis komplekso pajėgumas – 330.000–500.000 tonų produkcijos per metus, panaudojant iki 2,3 mln. kub. m medienos. Be to, planuojama gaminti energiją iš atsinaujinančių šaltinių ir ją nukreipti į laisvąją rinką – 730 GWh per metus.

VKG – didelė Estijos pramonės įmonė, viena stambiausių degiųjų skalūnų alyvos gamintojų Europoje ir pasaulyje. Koncernas valdo skalūnų kasyklas, skalūnų perdirbimo, statybinių medžiagų gamybos aktyvus, turi elektrinių.

2017 m. estų investuotojai, turintys patirties miško ir medžio apdirbimo pramonėje, taip pat planavo statyti šiuolaikišką ir ekologišką medienos perdirbimo gamyklą. Tuomet buvo kalbama apie 1 mlrd. Eur investiciją, kuri anuomet būtų tapusi pačia didžiausia pramonės investicija Estijoje. Bet apie galimą neigiamą fabriko poveikį aplinkai pasisakius mokslininkams ir vietos gyventojams protestuojant, projektas buvo padėtas į stalčių.

Vakarų medienos grupės įsteigta „VMG Svetlogorsk“ buvo paskelbusi apie planus 600 mln. Eur investuoti į celiuliozės ir kartono fabriką Svetlogorske, Baltarusijoje. Investuotojai šį projektą pavasarį sustabdė neribotam laikui, o liepą Baltarusijos vyriausybė leido nutraukti investicijų sutartį su VMG.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.