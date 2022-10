Farmacijos įmonė „Escolit“ bendradarbiaus su VDU mokslo bendruomene: Lietuva – puiki vieta farmacijos technologijoms vystyti

UAB „Escolit“ farmacijos gamykla Telšiuose.

Telšiuose naujai pastatytą farmacijos gamyklą valdanti Ukrainos ir Austrijos kapitalo įmonė UAB „Escolit“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU). Abi pusės įsipareigojo dalintis savo turimomis mokslo ir praktikos bazėmis, ruošiant farmacijos specialistus, keliant jų kvalifikaciją, vystant su gyvybės mokslų sektoriumi susijusias technologijas. Pagrindinė paskata „Escolit“ vadovybei siekti partnerystės su mokslo bendruomene – šalyje jaučiamas didelis vaistų gamybos srityje pasirengusių dirbti specialistų trūkumas.

Jaučiamas didžiulis farmacijos specialistų trūkumas

„Formuodami profesionalų komandą mūsų įmonės veiklos paruošiamuoju laikotarpiu patyrėme, kad Lietuvoje yra kritiškai mažai farmacijos srityje galinčių dirbti specialistų. Be to, mūsų dėmesį patraukė VDU programos, susijusios su naujų biotechnologinių produktų kūrimu bei mokslo bendruomenės noras, kad šios technologijos būtų įdiegtos į gamybą“, – sako bendrovės „Escolit“ gamybos direktorius Roman Yemchuk.

R. Yemchuko aiškinimu, Lietuva dėl silpnos farmacijos gamybos plėtros yra labai priklausoma nuo vaistų importo, todėl dauguma žmonių, užsiimančių farmacijos verslu, dažniausiai yra susiję su vaistų prekyba, o gamybos specialistų trūksta. Dėl šios aplinkybės netgi bėgančių nuo karo ukrainiečių, turinčių farmacijos pramonei tinkamą kvalifikaciją, migracijos maršrutai buvo pasirinkti ne Lietuvos kryptimi. Tokie žmonės ?– daugiausia moterys su vaikais – bėgo į šalis, kuriose tikėjosi geresnių įsidarbinimo galimybių.

„Atkreipėme dėmesį, kad Lietuvos regionuose pramonė apskritai išvystyta gana menkai. Dėl to „Escolit“ sprendimas įkurti gamyklą Telšiuose iš dalies yra ir socialinė misija vystyti šalies regionų potencialą, aprūpinant aukštos kvalifikacijos darbo vietomis čia gyvenančius, bet anksčiau neturėjusius galimybės dirbti aukštųjų technologijų gamyboje specialistus. Be to, bendradarbiavimas su universitetu, rengiančiu mums reikalingus jaunus specialistus, suteiks galimybę pastariesiems jau studijų metais gauti įdomų darbą patikimoje įmonėje su konkurencingu šio pramonės sektoriaus atlyginimu“, – pastebi „Escolit“ gamybos direktorius.

Naudinga ir studentams, ir mokslininkams

Pasak VDU Gamtos mokslų fakulteto dekano prof. dr. Sauliaus Mickevičiaus, bendradarbiavimo sutartis su bendrove „Escolit“ atveria plačias praktikų ir įsidarbinimo galimybes studentams, baigusiems biotechnologijos, biologijos, aplinkotyros ir kitų giminingų studijų krypčių studijas. Dar prieš apsispręsdami dėl būsimos darbo vietos, studentai galės atlikti praktiką UAB „Escolit“ ir susipažinti su įmonės siūlomomis darbo sąlygomis.

Bendradarbiavimo sutartis, anot prof. dr. S. Mickevičiaus, taip pat yra svarbi ir universiteto mokslininkams, kartu su įmone galintiems realizuoti bendras mokslo ir verslo idėjas, kurti produktų prototipus, atlikti bendrus tyrimus.

Demografijos ir švietimo sistemos iššūkiai

Prof. dr. S. Mickevičiaus teigimu, Lietuva iš tiesų yra puiki šalis kurtis technologinėms įmonėms – turime puikių tai iliustruojančių pavyzdžių. Tačiau mūsų šalis susiduria ir su iššūkiais, susijusiais su aukštos kvalifikacijos specialistų – ypač technologinių ir inžinerijos mokslų srityse – rengimu.

„Dabar mokyklose mokosi apie 322 tūkstančius vaikų, tai yra beveik dvigubai mažiau negu jų buvo prieš 20 metų. Mažėjant mokinių, mažėja ir tų, kurie renkasi gyvybės, technologinių, inžinerijos ar žemės ūkio mokslų studijas universitetuose. Antra priežastis yra susijusi su biologijos, chemijos, fizikos bei matematikos mokymu mokyklose bei šių dalykų mokytojų trūkumu. Tai lemia, kad nedidelė dalis mokinių dalis renkasi fizikos (apie 10 proc. visų abiturientų) ir chemijos (apie 5 proc. visų abiturientų) valstybinius egzaminus. Todėl dabar yra juntamas žymus stojančiųjų sumažėjimas į studijų programas, kuriose reikalingos chemijos žinios“, – aiškina profesorius.

Pasak prof. dr. S. Mickevičiaus, postūmį suteikia 2021–2030 m. Nacionalinis pažangos planas (NPP). Jame gyvybės mokslų sektoriui suteikiama strateginė reikšmė. Pagal NPP numatyta iki 2030 metų padidinti gyvybės mokslų sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės dalį nuo BVP iki 5 proc. Lietuva taip pat turi ambicingų tikslų pasiekti, kad iki 2030 metų apie 8 tūkst. žmonių dirbtų gyvybės mokslų bendrovėse ir įmonėse.

Šios aplinkybės, jo manymu, kuria prielaidas VDU Gamtos mokslų fakulteto ruošiamų biotechnologijos, biologijos, aplinkotyros specialistų poreikiui šalies darbo rinkoje augti.

Telšiai – gera vieta farmacijos specialistui

„Escolit“ gamybos direktorius R. Yemchuk įžvelgia ir Telšių, kaip specialistų gyvenamosios vietos privalumus. „Darbas su gyvybės mokslų sektoriumi susijusių technologijų pramonės įmonėje yra sunkus, reikalaujantis daug fizinių, emocinių ir intelektualinių pastangų. Atkurti jėgas kur kas geriau ramesnėje, o ne intensyvaus didžiųjų miestų gyvenimo aplinkoje. Be to, Telšių mieste yra visa kokybiško gyvenimo lygiui reikalinga infrastruktūra. Pati Lietuva irgi nėra didelę teritoriją užimanti šalis, pasiekti sostinę, Kauną, ar pajūrį galima vos per porą ar trejetą valandų“, – tvirtina R. Yemchuk.

UAB „Escolit“ investicinis farmacijos gamyklos statybos projektas Telšiuose startavo 2017 m. Jis buvo įgyvendinamas kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įtraukiant ES lėšas, pastarųjų dalis projekte siekia 10 proc. Gamykloje numatytas pilnas tablečių, dengtų tablečių ir kietų želatinos kapsulių gamybos ciklas, įrengtos kokybės kontrolės laboratorijos, eksperimentinis padalinys ir sandėlis. Trys gamybos skyriai yra skirti bendrosios paskirties vaistams, antibiotikams ir vaistams nuo tuberkuliozės gaminti.

Šiuo metu gamyklos statybos darbai yra baigti, sumontuota Italijos kompanijos IMA ir „South Corea Sejong Pharmatech“ gamybos įranga. Jau 2023 metų pradžioje planuojama pradėti gaminti kelias dešimtis farmacijos produktų, į pabaigą eina įrangos paleidimo paruošiamieji darbai.

