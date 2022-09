Naujoji inovatyvi „Sennebogen“ medienos apdirbimo mašina naudoja trečdaliu mažiau degalų

Mašinų gamybos įmonė „Sennebogen Maschinenfabrik GmbH“ rinkai pristatė ekonomiškesnius nei anksčiau „Green Efficiency Drive“ (GED) modelius, kurie padeda sutaupyti beveik 30 proc. degalų.

Vokietijos mašinų gamybos įmonė „Sennebogen Maschinenfabrik GmbH“ gamina specialias lentpjūvėms ir kitiems rąstų perdirbėjams skirtas pick and carry medienos apdirbimo mašinas, kurios turi specialią važiuoklę ir specialų viršutinį vežimėlį, arba bokštelį, judantį 360 laipsnių kampu. Pasak „Sennebogen“ atstovo Matthias Übelacker, pastaraisiais metais rinkai pateiktas naujasis „Green Efficient Drive“ (GED) modelis yra pagrįstas novatoriška elektrine važiuokle, kuri padėjo beveik 30 proc. sumažinti degalų sąnaudas. Tai pavyko dėl išmaniosios važiuoklės elektrinės pavaros energijos valdymo sistemos, kuri naudoja stabdymo metu sugeneruotą energiją. Rezultatas – geriau valdoma mašina su mažesniu varikliu, naudojanti mažiau energijos, labiau tausojanti aplinką, bet tokia pat efektyvi, kaip ir ankstesni modeliai. Energiją elektrinei pavarai gamina prie dyzelinio variklio esantis generatorius.

Dėl elektrinės pavaros GED modelis yra tylesnis nei ankstesni modeliai – elektrinė pavara sumažina vibraciją ir triukšmą kabinoje, tačiau mašina yra saugi ir patogiai valdoma. Viršutinę mašinos dalį galima pasukti 360 laipsnių kampu, todėl vairuotojas gerai mato visas puses, dėl elektrinės pavaros variklio sistema optimaliai reaguoja užvedant ir pozicionuojant mašiną – tai užtikrina geresnę dinamiką ir tikslumą bei leidžia saugiai vairuoti net ant pasvirusio paviršiaus“, – aiškina Übelacker.

„Sennebogen Maschinenfabrik GmbH“, pastebėjusi poreikį sukurti specialiai lentpjūvėms tinkamas medienos apdirbimo mašinas, pirmąją pick and carry mašiną pagamino dar 2005 m. „Specialiai suprojektuota kompaktiška lentpjūvėms tinkama pick and carry medienos apdirbimo mašina buvo visiška naujovė rinkoje, nes anksčiau medienos apdirbėjai naudodavo stacionarias mašinas, tačiau „Sennebogen“ modeliui, naudojamam krovimo darbams, nereikia stacionarios vietos, t. y. jis neturi stovėti“, – sako „Sennebogen“ atstovas Estijoje Risto Kippasto iš „OÜ ScanBalt Crane“.

Nuo 2000 m. įmonė „ScanBalt Crane Oܓ yra oficialus „Sennebogen“ mašinų atstovas visose Baltijos šalyse, patyrusi įmonės komanda dirba Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje.

Estijoje pick and carry apdirbimo mašinos nėra labai paplitusios, nors, pavyzdžiui, Europos lentpjūvės, taip pat mūsų kaimynai Lietuvoje ir Latvijoje jų turi kur kas daugiau.

Kaip teigia „Combiwood Grupp“ priklausančios „OÜ Combimill Sakala“ vadovas Aimar Kreevald, įprasti dalykai keičiami sunkiai, o Estijos lentpjūvėse Skandinavijos pavyzdžiu naudojami ratiniai krautuvai. „Arčiausiai mūsų gerą techninę bazę turinčios šalys yra Suomija ir Švedija, jos turi didelę patirtį, tad dažniausiai lentpjūvės darbuotojai važiuoja pas juos apžiūrėti įvairių mašinų, todėl vėliau tokius sprendimus ir renkasi. Be to, ratiniai krautuvai tinka šiek tiek kitokioms sąlygoms – jiems kaip pradinės investicijos nereikia asfalto“, – aiškina Kreevald, kad beveik dvigubai sunkesnė už ratinį krautuvą mašina nėra skirta dirbti ant minkšto grunto. „Sennebogen“ pick and carry puikiai veikia ant asfalto ar kieto paviršiaus, tokie mūsų paviršiai ir yra.

„Combiwood Grupp“ priklausanti įmonė „OÜ Combimill Sakala“ veikia buvusioje Suure-Jaani miškų ūkio teritorijoje, kurios plotas yra 11 ha. „Dirbame ankštomis seno miškų ūkio sąlygomis, mūsų lentpjūvėje nėra daug vietos laikyti reikalingoms žaliavoms, todėl pick and carry mums yra daug efektyvesnis sprendimas nei tradicinis ratinis krautuvas, ypač dėl mūsų vietos ypatybių“, – sako Kreevald.

Jis teigia, kad ratinis krautuvas su šakiniu krautuvu turėdavo apvažiuoti rąstų liniją, kad būtų sureguliuotos ir ištuštintos vadinamosios kišenės, o pick and carry mašina gali pakelti medžiagą per liniją, nereikia niekur važiuoti. „Sennebogen“ pick and carry yra gerai subalansuota ir kitokios konstrukcijos mašina, todėl rąstus galima kelti per liniją, aukščiau ir toliau, taigi naujos mašinos judėjimo atstumai, palyginti su ankstesnėmis, yra apie 20 proc. mažesni.

Norint nuvažiuoti didesnius atstumus, prie mašinos galima pritvirtinti priekabą, tačiau kompaktiška specialios konstrukcijos medienos apdirbimo mašina pirmiausia skirta darbui aikštelėje. „Sennebogen 735“ yra galinga, ypač didelės keliamosios galios mašina, specialiai sukurta lentpjūvėms, popieriaus pramonei, faneros pramonei ir kitoms rąstų tvarkymu užsiimančioms įmonėms. Su šia visų varomųjų ratų mašina rąstus galima transportuoti ir sukrauti net ypač siauroje vietoje“, – sako „Sennebogen“ atstovas Matthias Übelacker.

Tai, kad „Sennebogen“ pristatė rinkai naują, „Green Efficiency Drive“ (GED) pick and carry mašiną siekdama palengvinti klientų darbą ir sumažinti išlaidas, Kreevald teigimu, yra labai svarbus aspektas, nes visos įmonės nuolat ieško galimybių sutaupyti ir mažinti sąnaudas.

Renkantis naująją 735E GED, pagrindinis argumentas buvo degalų taupymas. „Šiuo metu vandeniliu varomų mašinų dar netiekiama, nors jų jau laukiame, todėl renkamės tai, ką galime, kad lentpjūvės darbas būtų tvaresnis ir ekologiškesnis. O jei galima įsigyti 30 proc. ekonomiškesnę mašiną, tai bet kuriuo atveju sprendimą priimti paprasta. Ši investicija greitai atsipirks“, – sako daugiau nei 25 metus medienos apdirbimo pramonėje dirbantis Kreevald.

Kreevald teigimu, kadangi anksčiau naudota pick and carry mašina jau buvo atidirbusi – ėjo jau ketvirti eksploatavimo metai – priimti sprendimą ją pakeisti nebuvo sunku, ypač kai tai padeda sutaupyti. „Nusidėvi kiekviena mašina. Ir nors naujos mašinos įsigijimas įmonei visada reiškia didesnes išlaidas, tačiau jei reikiamu metu nėra veikiančios mašinos ir nėra galimybės dirbti, tai kainuoja dar daugiau.“

Kreevald teigia, kad medienos tvarkymo mašinos reikalauja ir aukštesnės vairuotojo kvalifikacijos. „Jeigu vairuotojas su ratiniu krautuvu gali pradėti dirbti išėjęs gana paprastus mokymus, kurie trunka apie savaitę, išmokti dirbti su pick and carry mašina reikia kur kas daugiau laiko“, – tęsia pašnekovas, aiškindamas, kad dirbant su pick and carry reikia daugiau praktikuotis ir analizuoti, kaip mašiną naudoti kuo efektyviau. „Darbas vyksta aukštyje – kabina yra aukščiau nei įprastai, be to, reikalingi kitokie darbiniai judesiai. Norint sutaupyti kuo daugiau degalų, reikia gerai išmanyti mašinos veikimą. Nuo vairuotojo įgūdžių priklauso labai daug, o norint gauti didžiausią naudą, išmokti gerai dirbti su mašina reikia daugiau laiko – ji eksploatuojama dar tik apie mėnesį. Tačiau jau pavyko šiek tiek sutaupyti ir mašina pasiteisino“, – džiaugiasi Kreevald. Beje, mūsų užsakyta mašina buvo šeštoji iš gamyklos išleista mašina visoje Europoje.

„OÜ Combmill Sakala“ turi vieną pick and carry medienos tvarkymo mašiną ir ji patenkina pagrindinius įmonės poreikius. „Šiuo metu ji patenkina mūsų poreikius, mašinos dydis atitinka mūsų įmonės dydį. Kadangi tai nėra pati pigiausia mašina, kai darbo yra labai daug, naudojame ir paprastesnę mašiną“, – sako Kreevald.

Kita panaši pick and carry mašina, tik senesnio modelio, naudojama kitoje „Combiwood Grupp“ lentpjūvėje „Combimill Reopalu“, kuri taip pat veikia ankstesnio miškų ūkio teritorijoje ir ankštomis sąlygomis.

Pats Kreevald keletą kartų vyko į Vokietiją susipažinti su „Sennebogen“ produkcija. „Neseniai lankėmės naujajame „Sennebogen“ sandėlyje ir logistikos centre, kurie ką tik baigti įrengti, iš jų siunčiamos atsarginės dalys. Investuota apie 25 mln. eurų. Viskas, ką jie daro, yra puiku. Taip pat ne kartą lankėmės „Sennebogen“ gamykloje ir matėme, kaip viskas planuojama vietoje ir siekiama suteikti klientui pasitikėjimo, būti arčiau kliento, matėme, kokie jų sandėliai ir darbo greičiai, kaip viskas statoma ir investuojama. Tai padeda pelnyti pasitikėjimą.“

Kreevald vertina asmenišką bendravimą. Tai vokiečių šeimos verslas, jie labai jam atsidavę ir nori viską daryti kuo geriau“.

Pasak jo, šeimos verslo tikslas visada yra išvengti galimų trūkumų. „Kai iš jų perkate mašiną, jie nori jums parodyti ir gamybos pusę. Jie tikrai nori sulaukti atsiliepimų iš klientų“, – sako Kreevald, tvirtindamas, kad komunikacija yra gamintojo plėtros dalis. „Bendraudami su klientais jie aptaria rūpesčius ir problemas, siekdami gauti grįžtamąjį ryšį. Ištaisyti tai, kas yra blogai, yra tikras tobulėjimas.“

Daugiau informacijos: www.scanbaltcrane.com