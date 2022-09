BMW pradeda gaminti degalų sistemas vandeniliu varomoms mašinoms

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Automobilių koncerno BMW gamykloje Miunchene buvo pradėta serijinė BMW iX5 degalų elementų gamyba. Bavarijos koncernas yra vienintelis automobilių gamintojas Vokietijoje, nusprendęs eksperimentuoti su degalų elementais varomais automobiliais.

„Kurdama degalų elementus „BMW Group“ daugiausia dėmesio skiria alternatyviai, taršos nesukeliančiai technologijai, kuri ateityje bus įdiegta mažos serijos „BMW iX5 Hydrogen“ automobilyje. Šiuo metu jau pradėta vandenilinės pavaros komponento gamyba", – skelbiama kompanijos interneto svetainėje.

Modelis buvo kuriamas nuo 2015 m. BMW X5 visureigio pagrindu, nuo 2021 m. sėkmingai bandomas Vokietijos keliuose, o žiemą – ir Švedijoje, netoli poliarinio rato.

Kiti Vokietijos automobilių gamintojai nemano, kad vandeniliu varomi automobiliai yra perspektyvus šios pramonės pasirinkimas, todėl, siekdami mažinti anglies dioksido išmetimą, jie orientuojasi į elektromobilius.

O štai sunkvežimiai – kas kita. Šiame segmente, daugelio ekspertų manymu, pasak dw.com, geriau pereiti nuo dyzelino (arba benzino) prie vandenilio, ypač kai gabenami sunkūs kroviniai. Nes vykstant dideliais atstumais gali prireikti pernelyg didelių ir, svarbiausia, sunkių akumuliatorių, be to, juos įkrauti kelyje užtruks per ilgai. Tačiau pramonėje yra ir stiprių elektrinių sunkvežimių šalininkų.

Šiuo metu niekas Vokietijoje, išskyrus BMW, neketina gaminti vandeniliu varomų automobilių, nors „Mercedes-Benz“ ir „Audi“ yra eksperimentavę šioje srityje. Be to, Bavarijos automobilių gamykla sėkmingai pereina prie elektromobilių gamybos. Planuojama ne vėliau kaip iki 2030 m. pusę produkcijos aprūpinti elektriniais varikliais.

Oliveris Zipse, BMW valdybos pirmininkas, neabejoja, kad technologijas galima suderinti.

„Vandeniliu varomi automobiliai mums yra ideali technologija, galinti racionaliai papildyti elektra varomus automobilius ir taip papildyti elektromobilių srities sprendimų asortimentą“, – sako valdybos pirmininkas.

Eksperimentinį pradėtų gaminti vandenilinių automobilių pobūdį pabrėžia ir tai, kad jie net nebus parduodami ar išnuomojami. Jie bus perduoti atrinktiems automobilių entuziastams Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Kinijoje, kad šie išbandytų įprastomis sąlygomis.

Bet O. Zipse patvirtina, kad BMW vadovybė jau galvoja apie antros kartos vandenilinius automobilius. Juos bus pradėta gaminti ir jais prekiauti iki 2025 m.

Jis priduria, kad ši technologija gali būti ypač paklausi gaminant didžiausius ir sunkiausius visureigius.

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.