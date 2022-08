Mokslininkų sukurti algoritmai padeda verslui taupyti

Verslai dažnai susiduria su efektyvumo problema: kaip planuoti aptarnaujančio transporto maršrutus, kaip maksimizuoti gamybos ir tiekimo grandinės efektyvumą, optimizuoti energijos paskirstymą ar tinkamai skirstyti žmogiškuosius išteklius. Šiai problemai spręsti verslininkai gali pasitelkti matematinius metodus, kurie tinkamai išnagrinėję daugybę galimų sprendimų ir suradę geriausią sprendimo variantą supaprastina veiklos efektyvinimo ir optimizavimo procesą.

Jau kelerius metus iš eilės KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas (KTU MGMF) organizuoja Matematinių sprendimų verslui ir pramonei dirbtuves, kuriose grupė mokslininkų per 5 dienas išsprendžia įvairias specifines verslo problemas. Pasak KTU MGMF dekanės ir šių dirbtuvių sumanytojos doc. dr. Bronės Narkevičienės, matematinių metodų taikymas gali išspręsti daugelį problemų įvairių verslo įmonių srityse. „Versle yra daugybė galvosūkių, kuriuos turi išspręsti kiekvienos verslo įmonės vadovas. Šiandien priimtas sprendimas gali nulemti įmonės ateitį, todėl matematiniai sprendimai dažnai yra tikslingesni ir dėl to pranašesni“, – teigia doc. dr. B. Narkevičienė.

Šiais metais dirbtuvėse buvo sprendžiama ir atsinaujinančios energetikos įmonės „Green Genius“, vystančios saulės ir vėjo energetiką bei valdančios net 9 biodujų jėgaines visoje Lietuvoje, verslo optimizavimo problema.

Biodujų gamyba – tai organinių bioskaidžių atliekų, susidarančių ūkiuose ar maisto pramonėje, perdirbimas į žaliąją šilumos bei elektros energiją. Šiuo metu įmonė visoje Lietuvoje turi beveik pusantro šimto žaliavų taškų, iš kurių į 9 biodujų jėgaines tiekiamos organinės atliekos, tokios kaip smulkintas žolės ir kukurūzų silosas, nekondicinės būklės ir vartoti nebetinkamos daržovės, gyvūnų gaišenos bei kitos ūkio ir maisto pramonėje susidarančios atliekos. Iššūkis, su kuriuo susiduria biodujų gamintojai, ir yra šių žaliavų efektyvus surinkimas bei tinkamas paskirstymas po jėgaines, siekiant, kad jos visos optimaliai gamintų žaliąją šilumos ir elektros energiją.

„Green Genius“ žaliavų skyriaus vadovas Arvydas Noreika.

Atsinaujinančios energetikos įmonė „Green Genius“ per dieną sutvarko tūkstančius tonų įvairių bioskaidžių atliekų visoje Lietuvoje, o per metus susidaro apie milijoną tonų. „Kasdien sprendžiame uždavinius, susijusius su logistika, kaip išvežioti ir išskirstyti žaliavas per jėgaines, kad gautume optimalų rezultatą. Tačiau mus riboja daug vidinių ir išorinių veiksnių, kuriuos ne visada galima tinkamai įvertinti iš vidinių patirčių. Surenkame ir perdirbame daug organinių atliekų, tačiau netinkamai paskirstytos per jėgaines jos gali atnešti nemenkų nuostolių įmonei ir jos veiklai“, – pasakoja įmonės Žaliavų skyriaus vadovas Arvydas Noreika. Dėl šios priežasties įmonė ir nusprendė dalyvauti KTU MGMF organizuojamose dirbtuvėse.

Vienas itin svarbių įmonės „Green Genius“ tikslų yra mažinti CO2 ne tik savo kuriamu produktu, bet ir veiklos organizavimo procesuose. Sėkmingi projekto su mokslininkais rezultatai gali smarkiai prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo. Vienas pagrindinių uždavinių mokslininkų grupei buvo sukurti algoritmą, kuris padėtų efektyviai planuoti logistiką, siekiant sumažinti įmonės naudojamų degalų transportui, taip taupyti išlaidas ir sumažinti išmetamo CO2 kiekį. „Žiūrint iš operacijų tyrimo srities (bendresnis optimizavimo pavadinimas) perspektyvos, tai yra tipinė tvarkaraščių, logistikos ir tiekimo tinklo sudarymo problema. Buvo įdomu stebėti, kaip tyrėjams sekėsi sėkmingai ją gvildenti ir sukurti algoritmą, sprendžiantį įvardytas problemas“, - sako KTU Matematinio modeliavimo katedros docentas ir vienas dirbtuvių organizatorių dr. Audrius Kabašinskas.

Mokslininkų sukurtas algoritmas, integruotas į specialią programėlę, padės protingai pasirinkti, kaip efektyviau panaudoti ribotus išteklius siekiant geriausio rezultato. Šis matematinio optimizavimo modelis fiksuoja išteklius, reikalingus verslo procesui (žmones, sunkvežimius, žaliavas), apribojimus, kuriuos reikia įvertinti (automobilių ir jėgainių pajėgumą, fizinius suvaržymus) ir tikslą (sumažinti išlaidas ir CO2 išmetimą, didinti jėgainių gamybos efektyvumą). Mokslininkų sukurtas naujasis algoritmas itin efektyvus, nes analizuoja ne mėnesio laikotarpio duomenis kaip ankstesnis įmonės naudotas algoritmas, o savaitės. Jį pasitelkdami ateinančiai savaitei įmonės atstovai galės sudaryti efektyviausius maršrutus žaliavoms surinkti ir išskirstyti po jėgaines. Tai padės beveik dvigubai taupyti kaštus ir sumažinti išmetamo CO2 kiekį. „Dalyvaudami dirbtuvėse tikėjome, kad moksliniai sprendimai padės siekti optimalaus rezultato. Matydami realiai atliktus skaičiavimus galime tik džiaugtis, kad Lietuvoje yra visos sąlygos efektyviai mokslo ir verslo sinergijai“, – džiaugiasi biodujų jėgainių Žaliavų skyriaus vadovas A. Noreika.