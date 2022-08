„Orlen Lietuva“ pradeda 641 mln. Eur vertės modernizaciją

AB „Orlen Lietuva“ logotipas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdoma vienintelė Baltijos šalyse naftos perdirbimo ir importo gamykla „Orlen Lietuva“ pradeda įgyvendinti 641 mln. Eur vertės modernizavimo projektą – jo metu bus statomas giluminio naftos perdirbimo įrenginys.

Tai didžiausias investicijų projektas Lietuvoje per „Orlen“ veiklos istoriją nuo 2006 metų.

Projektas, kurį numatoma baigti iki 2024 metų pabaigos, naftos produktų perdirbimo efektyvumą turėtų padidinti nuo 72% iki 84%, todėl bendrovė tą patį produktų kiekį galės gauti iš 20% mažesnio naftos žaliavos kiekio, o jos veiklos EBITDA pelnas kasmet turėtų padidėti apie 68 mln. Eur.

Michalas Rudnickis, „Orlen Lietuvos“ vadovas, BNS pernai rudenį sakė, kad vadinamąją likučio hidrokrekingo įrenginio (angl. Bottom of the Barrel) technologiją ir bazinį projektą sukūrė JAV naftos, dujų ir naftos chemijos technologijų milžinė UOP („Universal Oil Products“), o už visą logistiką – įrenginių gabenimą iš gamyklos per Klaipėdos uostą iki Mažeikių atsakinga tarptautinė logistikos bendrovė „Mammoet“.

1.800 t svorio 100 m ilgio, 6,5 m pločio ir 10 m aukščio reaktorius į Klaipėdą turėtų būti atplukdytas 2023 m. rugpjūtį ir apie 150 km iš uosto gabenamas į Mažeikių gamyklą.

Panašų projektą „Mammoet“ Lietuvoje „Orlen Lietuvos“ užsakymu įgyvendino ir 2008 m.

Bendrovė skelbė, jog įgyvendintas projektas didins Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos pelningumą ir prisidės prie regiono energetinio saugumo stiprinimo, nes produkcija iš Mažeikių tiekiama ne tik Lietuvai ir Lenkijai, bet ir Estijai, Latvijai bei Ukrainai.

Liepos pradžioje „Orlen Lietuva“ baigė beveik du mėnesius trukusį 80 mln. Eur vertės kapitalinį įmonės remontą ir atnaujino gamybą.

Ketvirtadienį rengiamoje statybų pradžios ceremonijoje dalyvaus Dainius Kreivys, energetikos ministras, Lenkijos ambasados Vilniuje ir generalinio projekto rangovo – Didžiosios Britanijos kompanijos „Petrofac“ – vadovai.

VŽ rašė, kad „Orlen Lietuva“ grynasis nuostolis antrąjį ketvirtį siekė 209 mln. USD (rugpjūčio 5 d. kursu – 204,4 mln. Eur) ir buvo 17,1 karto didesnis nei pernai tuo pačiu metu, kai patirtas 12 mln. USD nuostolis.

