Italijos „Eni“ už dujas mokės rubliais

Damieno Meyerio (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Italijos naftos ir dujų bendrovė „Eni“ paskelbė, kad atsidaro dvi sąskaitas „Gazprombank“, jog galėtų atsiskaityti už rusiškas dujas.

Viena iš sąskaitų yra atidaryta eurais, kita rubliais. Tokia schema buvo pasiūlyta šalims tada, kai Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, paskelbė, kad nuo šiol šalis priims mokėjimus už dujas tik nacionaline valiuta.

„Tai padaryta gavus vienašališką „Gazprom Export“ prašymą pakeisti galiojančias šalių sutartis pagal naują Rusijos Federacijos nustatytą atsiskaitymo už dujas tvarką. Nors „Eni“ atmetė šiuos pakeitimus, bendrovė ketina laikinai atidaryti abi sąskaitas, nepažeisdama savo sutartinių teisių, kuriose vis dar numatytas mokėjimas eurais. Ši aiški sąlyga bus įtraukta į mokėjimo procedūrą“, – teigia bendrovė savo pranešime.

„Eni“ savo sprendimą grindžia aiškindama, kad šis būdas neprieštarauja esamoms Europos Sąjungos sankcijoms. Be to, taip bendrovė neįvykdytų savo įsipareigojimų „Gazprom Export“, dėl to kiltų „galimas tiekimo sutrikimas, dėl kurio būtų pažeisti įsipareigojimai klientams“.

„Ateityje, jei „Gazprom Export“ nepateiks išsamių ir sutartimis pagrįstų atsakymų dėl apmokėjimų, „Eni“ pradės tarptautinį arbitražą pagal Švedijos teisę (ir dabar galiojančias sutartis), kad išspręstų neaiškumus dėl naujosios mokėjimo tvarkos pakeitimų ir teisingo išlaidų bei rizikos paskirstymo“, – skelbia „Eni“.

Italijos dujų įmonė teigia, kad apie savo sprendimą informavo šalies institucijas, bei tikina, kad ateityje žada laikytis ir tolesnių sankcijų, ir reguliavimo nuostatų.

Roberto Cingolani, šalies Ekologinio persitvarkymo ministras, yra sakęs, kad Italija yra etiškai atsakinga „greitu metu“ nustoti pirkti rusiškas dujas, nes iš šių mokėjimų finansuojamas karas Ukrainoje

Be to, šalis balandžio 21 d. sudarė susitarimą su Angola dėl dujų tiekimo, spartindama pastangas mažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų prasidėjus karui Ukrainoje.

Šalys pasirašė ketinimų deklaraciją plėtoti „naujas“ gamtinių dujų įmones ir didinti eksportą į Italiją.

Damieno Meyerio (AFP / „Scanpix“) nuotr.