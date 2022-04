Įmonių nusavinimas Rusijoje: įspėja apie biurokratiją ir reiderystę

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Po neilgos diskusijos dėl veiklą nutraukusių įmonių nusavinimo, Rusijos politikai likę vengti kraštutinumų ir veikti kiek labiau civilizuotai, nes kalbama apie ne vieną tūkstantį darbo vietų.

Valdančioji Rusijos partija Valstybės Dūmai pateikė įstatymo projektą, leidžiantį įmonėse, kurių savininkai išvyko iš šalies, įvesti išorinį valdymą. Tačiau, kaip teigiama dokumente, naujoji administracija atsiras ne visose įmonėse, o tik gyvybiškai svarbiose, pavyzdžiui, miestui.

Sprendimą dėl vadinamojo kontrolės perėmimo inicijuos atitinkamos ministerijos ar regionai.

Partija „Vieningoji Rusija“, remiantis Dmitrijaus Drizės, „Kommersant FM“ politikos apžvalgininko, teigimu, kurį cituoja kommersant.ru, yra pasirengusi ginti užsienio verslą. Tačiau jis baiminasi, kad biurokratinis požiūris sugadins iniciatyvą.

Įstatymo projektas numato išorinio valdymo įvedimą įmonėse, kurių savininkai išvyko iš Rusijos arba ruošiasi tai padaryti. Tai reiškia, kad valstybė saugo jų turtą iki vadinamojo tam tikro laikotarpio pabaigos, kad grįžęs investuotojas galėtų tęsti darbą arba parduoti jį už realią rinkos kainą.

D. Drizė sako, kad lyg ir viskas gerai, bet ne visai. Pirma, dokumentas dar turi būti priimtas, o tai užtrunka. Antra, toli gražu ne visi gali tikėtis apsaugos, o tik gyvybiškai svarbios įmonės.

Be to, tai ne viskas: negalima tiesiog imti ir įvesti išorinio valdymo. Reikia inicijuoti procedūrą, išsiųsti atitinkamus dokumentus svarstyti, tada specialioji komisija turi duoti sutikimą ir tik po to Arbitražo teismas skelbia nuosprendį.

Išvada aiški – kol derinsi ir tvirtinsi, dvidešimt kartų verslas bus perparduotas, o atėjusi išorinė administracija nieko neberas.

Yra ir kita pusė – reiderystė. Kai investuotojai norės grįžti, bet neturės kur. Reideriams šioje sudėtingoje situacijoje atsirado daugiau galimybių veikti, o aplinkui apstu skanių kąsnelių, kurie gali atsidurti grobuonių rankose.

Politikos apžvalgininkas ragina, kad jei valstybė nori ką nors išsaugoti, veikti greitai. Anot jo, skubios priemonės taip pat leistinos, jei elgiamasi išmintingai. Ir, svarbiausia, kai yra nuspręsta, ko siekiama labiau – griauti ar statyti.

Jis pabrėžia, kad investuotojams reikia tikrumo. Tokiu atveju daugelis jų apsigalvos išeiti.

Algimanto Kalvaičio nuotr.