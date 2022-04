Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 39,1%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos kovą, palyginti su tuo pačiu metu pernai, padidėjo 23,1%, neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 16,4%

Lietuvos rinkoje kainos per metus padidėjo 39,1%, be rafinuotų naftos produktų – 28,3%. Ne Lietuvos rinkoje kainos per metus padidėjo 11,5%, be rafinuotų naftos produktų – 7,3%, pranešė Statistikos departamentas.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos augo 11,2%, ne euro zonos rinkoje – 11,8%.

Per mėnesį, kovą, palyginti su vasariu, gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 5,5%, be rafinuotų naftos produktų – 2,4%. Bendram kainų pokyčiui didžiausios įtakos turėjo rafinuotų naftos kainų padidėjimas bei gėrimų kainų sumažėjimas.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 7,2%, neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 3,1%. Labiausiai – 27,3% – pabrango rafinuoti naftos produktai. Daugiausia – 3,2% – atpigo gėrimai.

Ne Lietuvos rinkoje kainos per mėnesį padidėjo 4%, be rafinuotų naftos produktų – 1,8%. Euro zonos rinkoje kainos per mėnesį padidėjo 2,5%, ne euro zonos rinkoje – 5,1%.

