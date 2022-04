„Achema“ balandį neplanuoja pirkti dujų iš „Gazprom“

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Ne visu pajėgumu nuo praėjusio rudens dirbanti didžiausia Lietuvoje gamtinių dujų importuotoja, Jonavos azotinių trąšų gamintoja „Achema“ artimiausiu metu neplanuoja pirkti dujų iš Rusijos koncerno „Gazprom“, o kaip bus ateityje, nežinia, teigia bendrovės atstovė.

„Balandį tikrai nepirksime, o apskritai planuoti, kas vyks po kelių mėnesių, dabartinėje situacijoje yra tikrai sudėtinga. Produkciją realizuoti sunku, nežinome net, kaip dirbsime gegužę, ar daliniu, ar pilnu pajėgumu, nuo gamybos priklausys, kiek ir ko reikės“, – BNS sakė Jolita Macelytė, „Achemos grupės“ komunikacijos specialistė.

Anot jos, dabar „Achemoje“ dirba tik vienas iš dviejų amonio gamybos cechų, o tai reiškia, kad įmonė veikia trečdaliu pajėgumų. Anot jos, situacija nuo pernai rugsėjo nepakito.

Ramūnas Miliauskas, „Achemos“ generalinis direktorius, prieš beveik dvi savaites sakė, kad Lietuvos rinkoje įmonė įprastai parduodavo apie 30% trąšų, tačiau dabar pirkimai beveik sustojo. Jo teigimu, gamtinės dujos yra pagrindinė žaliava, ji sudaro daugiau nei 80% amonio trąšų savikainos.

Bendrovės atstovė J. Macelytė kovo 23 dieną BNS teigė, jog „Achema“ iš „Gazprom“ iki tol pirko „tam tikrą“ dalį dujų, tačiau balandį bendrovė pirkti dujų iš Kremliaus kontroliuojamo koncerno nėra suplanavusi.

VŽ rašė, kad Vyriausybė gali uždrausti Lietuvos įmonėms įsigyti rusiškų dujų, jeigu jos ateityje nuspręstų jų pirkti, sako Dainius Kreivys, energetikos ministras.

Energetikos ministerija savaitgalį pranešė, kad Lietuva visiškai atsisakė rusiškų dujų ir yra pirmoji Europos Sąjungos valstybė, užsitikrinusi nepriklausomybę nuo „Gazprom“, o visą šalies poreikį nuo šiol patenkins Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SkGD) terminalas – kas mėnesį į jį atplauks po tris didelius SkGD krovinius, kurių, planuojama, užteks visiems klientams.

Be to, jei reikės, dujos gali būti pristatomos iš Inčukalnio saugyklos per dujų jungtį su Latvija, o nuo gegužės 1 dienos – ir per dujų jungtį su Lenkija.

Didžioji dalis Lietuvai reikalingų gamtinių dujų iki šiol buvo gaunama per Klaipėdos SkGD terminalą, o dujų importas iš Rusijos pastaraisiais metais nesiekė trečdalio šalies dujų poreikio.

„Amber Grid“ duomenimis, pernai Lietuva importavo 26,3 teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų: per Klaipėdos SkGD terminalą – 16,3 TWh (62%), iš Rusijos – 6,8 TWh (26%), iš Latvijos – 3,2 TWh (12%).

