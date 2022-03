Įsigalioja sankcijos baltarusiškai medienai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Įsigaliojo Europos Sąjungos sankcijos medienos importui iš Baltarusijos – jos taikomos visoms sutartims, sudarytoms po kovo 2 dienos.

„Jūs žinote, kad buvo priimtos sankcijos miškininkystės sektoriui. Produktams su kodu 44. Tai platus kodas. Jis apima rąstus, lentas, skiedras, granules, padėklus“, – agentūros „Belta“ vaizdo įraše sako Jurijus Nazarovas, Baltarusijos vicepremjeras.

Sutartims, sudarytoms iki 2022 m. kovo 2 d., kurių įgyvendinimo terminas yra tų pačių metų birželio 4 d., sankcijos nebus taikomos.

Be to, anot vicepremjero, Europos Sąjunga atšaukia tvarios miškininkystės FSC sertifikatus. Be jų eksportas į Europą neįmanomas.

J. Nazarovas šias priemones pavadino „labai nemaloniomis“. Jo nuomone, bet kuriuo atveju Europa neapsieis be baltarusiškų medienos apdirbimo gaminių, nes nusistovėjusios stabilios tiekimo grandinės, įskaitant baldų gamybą Lenkijoje.

Vicepremjero teigimu, būsimus eksporto nuostolius gali kompensuoti tiekimas į Kiniją, Vidurinę Aziją, Iraną ir kitas šalis.

thinktanks.by primena, kad Europos Sąjunga uždraudė medienos, cemento, geležies ir plieno, gumos gaminių importą iš Baltarusijos.

Baltarusijos statistikos tarnybos duomenimis, prekių grupės „Mediena ir medienos gaminiai; anglis; kamštiena ir kamštienos gaminiai“ eksportas 2021 m. viršijo 2,3 mlrd. USD.

Eksportas į ES sudarė apie 1,4 mlrd. USD.

