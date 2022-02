Praëjusià savaitæ elektra Lietuvoje atpigo 25%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Dėl šiltų bei vėjuotų orų, taip pat mažėjant elektros suvartojimui, Lietuvoje per savaitę vidutinė elektros kaina sumažėjo 25% ir siekė 75,5 Eur už megavatvalandę.

Pasak Liutauro Varanavičiaus, „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus, vėjo jėgainės per savaitę pagamino 52% Lietuvoje generuotos elektros energijos.

„Praėjusią savaitę daugiau nei pusę Lietuvoje sugeneruotos elektros energijos – 57 gigavatvalandės (GWh) – buvo pagaminta vėjo jėgainių. Paskutinį kartą tokia vėjuota savaitė buvo 2020 metų vasarį. Prie kainų mažėjimo prisidėjo ir hidroelektrinės, pagaminusios daugiausiai elektros šiemet bei auganti saulės elektrinių generacija“, – pranešime cituojamas L. Varanavičius.

58% šalies elektros poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas sumažėjo 9% iki 215 GWh. 21% elektros į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 47% – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 31% buvo importuota per sieną su Latvija bei 1% iš Lenkijos per „LitPol Link“ jungtį.

Elektros naudojimas praėjusią savaitę Lietuvoje sumažėjo 6% ir siekė 252 GWh. Jos gamyba išaugo 16%, o vietos elektrinės užtikrino 44% šalies elektros suvartojimo. Iš viso Lietuvoje per savaitę pagaminta 110 GWh elektros.

Praėjusią savaitę smarkiai išaugo vietinė elektros energijos gamyba: vėjo jėgainių bei hidroelektrinių gamybos rodikliai padidėjo 22%, saulės elektrinių gamyba išaugo 85%. Šiluminės elektrinės gamino 11% mažiau elektros energijos.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos augo 13%, iki 61 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 100% Lietuvos eksportuojamos elektros.

Praėjusią savaitę visose Baltijos šalyse elektros kaina buvo vienoda.

