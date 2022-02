Kaliningradas atveria kelià europietiðkam cementui

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Dėl cemento stygiaus leista į Rusijos Kaliningrado sritį importuoti cementą iš Europos. „Rosstandart“ panaikino reikalavimą kontroliuoti kiekvieną cemento partiją.

„Esmė ta, kad grįžome prie cemento importo iš užsienio tvarkos, galiojusios iki 2016 m.“, – „newkaliningrad.ru“ cituoja srities vyriausybės spaudos tarnybos pranešimą.

Pasak Igorio Pleškovo, „Thomas-Beton“ vadovo, nuo 2016 m. buvo įvestas reikalavimas sertifikuoti kiekvieną užsienietiško cemento partiją. Iš esmės tai reiškė europietiško cemento importo draudimą, nes kokybės kontrolė trukdavo ilgą laiką.

Iki 2016 m. Kaliningrado statybų sektorius naudodavo daugiausia Europoje pagamintą cementą.

„Situacija susiklostė taip: negausi darbo, kol neužsiregistruoji partijos. O kol negauni užsakymo, jos negali registruoti“, – aiškina I. Pleškovas.

Dėl šios priežasties vokiško ir lietuviško cemento importas į regioną buvo sustojęs.

2021 m., anot I. Pleškovo, statybų sezonas regione dėl didelio cemento trūkumo sutriko. Be to, per metus, anot verslininko, cementas pabrango apie 40%.

Pramonės ir prekybos ministerija sprendimą atsisakyti tikrinti kiekvieną partiją aiškina siekiu „stabilizuoti cemento kainas“ Rusijoje.

Kaliningrado statistikos tarnybos duomenimis, gruodį cemento kaina regione buvo 41% didesnė nei metais anksčiau.

Vidutiniškai 2021 m. cementas regione buvo parduodamas 21% brangiau nei 2020 m.

