Dël paþeidimø ir nelegalios veiklos maþiausiai metams uþdarytas odø perdirbimo fabrikas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuotr.

Dėl pasikartojančių pažeidimų ir nelegalios veiklos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Šiaulių departamentas panaikino odų perdirbimo UAB ,,TDL oda” veiklos registraciją. Įmonė nuolatos nepaisė šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo, šalinimo, higienos ir ženklinimo reikalavimų, o po veiklos sustabdymo toliau veikė nelegaliai.

„Jau nebe pirmą kartą ši įmonė atsiduria tikrintojų akiratyje, tačiau į pastabas nereaguojama. Net ir sulaukusi griežtos sankcijos – veiklos sustabdymo – įmonė nenustojo dirbusi. Toks įžūlumas tikrai netoleruotinas, todėl buvo priimtas sprendimas panaikinti ūkio subjekto veiklos registraciją bei numerį“, – pranešime cituojamas Arūnas Teišerskis, VMVT Šiaulių departamento direktorius.

Pasak direktoriaus, praėjusiais ir šiais metais UAB ,,TDL oda” tikrinta keturis kartus. Kiekvieną kartą nustatomi pasikartojantys pažeidimai – odų bei kalių apdorojimo procese atsirandantys šalutiniai gyvūniniai produktai – įvairios biologinės atliekos laikomos neženklintose talpose, nevalomose ir nedezinfekuojamose patalpose kuriose daug pašalinių daiktų, apdorota produkcija maišosi su neapdorota, gamybos atliekos laikomos kartu su gaunama žaliava, todėl yra didelė tikimybė kryžminei taršai.

„Šalutinių gyvūninių produktų laikymas ir šalinimas yra svarbus sanitariniu požiūriu, kad per neapdorotą žaliavą neplistų užkrečiamos ligos. Technologinio proceso metu atsirandančius šalutinius gyvūninius produktus privaloma utilizuoti, nes biomasė tampa palankia terpe veistis bakterijoms. Be to, atliekamo administracinio nusižengimo tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad ūkio subjektas, neturėdamas teisės vykdyti šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo veiklos, visgi vykdė veiklą, todėl privalėjome imtis griežtesnių sankcijų“, – aiškina A. Teišerskis.

VMVT Šiaulių departamento direktoriaus įsakymu buvo panaikintas ūkio subjekto įregistravimas vykdyti veiklą ir įregistravimo numeris. Atsakingam asmeniui paskirta administracinė nuobauda už padarytus nusižengimus.

Tęsiant nelegalią veiklą bendrovei gresia baudžiamasis persekiojimas. Naują prašymą dėl veiklos įregistravimo VMVT bus galima pateikti ne anksčiau kaip po metų, įvykdžius visus teisės aktų reikalavimus, būtinus vykdyti šiai veiklai, bei pašalinus visus nustatytus trūkumus.

Šiaulių įmonės akcininkas fizinis asmuo. 2019 ir 2020 m. bendrovės pardavimo pajamos svyravo apie 1 mln. Eur, ji yra sukaupusi virš 0,2 mln. Eur nuostolių.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuotr.