„Hugo Boss“ plës gamybos pajëgumus Turkijoje

Arnulfo Hettricho („Imago“/„Scanpix“) nuotr.

Vokietijos drabužių ir aksesuarų gamintoja „Hugo Boss“ plečia gamybą Turkijoje, siekdama sumažinti priklausomybę nuo Pietryčių Azijos ir sutrumpinti tiekimo grandines.

Kliūtys, su kuriomis susidūrė pasaulinės tiekimo grandinės, bendrovei bei jos varžovėms sukėlė „neįsivaizduojamų sunkumų“, leidiniui „The Financial Times“ teigė generalinis direktorius Danielis Griederis.

Reaguodama į žaliavų trūkumą, vėluojančius pristatymus ir didėjančias transportavimo išlaidas, „Hugo Boss“ plečia savo gamybos pajėgumus Turkijos Izmiro mieste, pranešė D. Grederis.

Pasak jo, gamyklos darbuotojų skaičius po plėtros padidės trečdaliu ir sudarys beveik 1.000.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Bendrovė taip pat planuoja didinti investicijas į gamyklos įrangą.

„Hugo Boss“ yra įsipareigojusi plėsti savo produktų asortimentą, pasiūlydama didesnį kasdienai ir laisvalaikiui skirtų drabužių asortimentą.

Bendrovė siekia iki 2025 metų padvigubinti pardavimus iki 4 mlrd. Eur, o per šį laiką rinkodarai skirtą biudžetą planuoja padidinti 100 mln. Eur per metus.

Be to, per ateinančius penkerius metus įmonė į savo parduotuves investuos 500 mln. Eur.

Nuo 1999 metų Izmire veikianti gamykla yra didžiausia „Hugo Boss“ gamykla, o joje tradiciškai gaminami dalykiniai drabužiai.

Įmonė taip pat turi gamyklas Vokietijoje, Lenkijoje ir Italijoje.

Gamyklose Europoje ir Turkijoje gaminama 20% bendrovės drabužių produkcijos.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.