Pandemijos átaka þuvies vartojimui Lietuvoje ir visame pasaulyje

Žvejyba Aliaskoje, Aliaskos jūros gėrybių rinkodaros instituto nuotrauka.

Išplitus koronavirusui ir prasidėjus pandemijai, vis dažniau girdite žodžius „sveika gyvensena“, „sveika mityba“, „sveika“, „imuninės sistemos stiprinimas“.

Pasaulinę sveikesnio gyvenimo būdo tendenciją sustiprino pandemija, nes žmonės manė, kad būtina stiprinti imuninę sistemą arba ją atkurti po ligos.

Gydytojai ir mitybos specialistai rekomenduoja, be vaisių ir daržovių, į racioną įtraukti daugiau žuvies. Omega-3 turtingos jūros gėrybės yra kupinos visaverčių riebalų rūgščių. Teigiamas jų poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai, regėjimui, imunitetui ar kitoms organizmo funkcijoms nekelia abejonių.

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) paskelbtas tyrimas šias tendencijas tik patvirtina. Per pastaruosius 60 metų žuvies suvartojimas išaugo dvigubai – šiandien vidutinis Europos pilietis per metus nuperka apie 22 kg žuvies. Lietuvoje, FAO duomenimis, vienas gyventojas vidutiniškai per metus suvartoja 33 kg, tai yra geras rodiklis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Lietuvoje vartotojai daugiausia perka importinius produktus. Viena didžiausių žuvies eksportuotojų yra JAV, kurioje esanti Aliaska yra viena pagrindinių ir didžiausių žaidėjų žuvies gamybos rinkoje.

Pagrindinis Aliaskoje sugaunamų žuvų laimikis yra aliaskinė rudagalvė menkė. Lietuva importuoja daug rudagalvės menkės, kuri naudojama tolesniam perdirbimui ir eksportui į ES šalis. Antras pagal dydį Aliaskoje laimikis yra laukinė lašiša, kurią sudaro 5 rūšys, įskaitant rožinę lašišą, ketą, raudonąją lašišą, didžiąją lašišą ir karališkąją lašišą.

Aliaskos regionas išsiskiria tuo, kad čia uždrausta akvakultūra, tai yra, nėra žuvų auginimo fermų. Ypatingai Aliaskos žuvys vertingos dėl to, kad žmogus neturi jokios įtakos žuvų augimo procesui.

Kiekvienas Aliaskos žvejas žino, kad šiandien žuvis turi būti sugauta taip, kad rytoj jos nesumažėtų. Tai būtina siekiant išsaugoti išteklius ateities kartoms. Griežta žvejybos kvotų sistema užtikrina racionalų požiūrį į vandens išteklius. Žuvies eksportas čia tiesiogiai priklauso nuo sugautų žuvų kiekio, kuris kasmet kinta.

Pagrindinė žvejyba vykdoma Beringo jūroje ir Aliaskos įlankoje. Jungtinės Valstijos ypatingą dėmesį skiria nuo civilizacijos nutolusio regiono vandenų grynumui. Žuvims čia nereikia nei antibiotikų, nei maisto priedų, žuvys auga natūralios gamtos sukurtomis sąlygomis.

Aliaskos valstijoje veikia paramos sistema žuvies ir jūros gėrybių eksportui bei Aliaskos jūros gėrybių rinkodaros institutas. Daugiau informacijos rasite svetainėje: www.alaskaseafood.org