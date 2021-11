Pasaulyje prognozuojamas ðvirkðtø deficitas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2022 metais pasaulyje gali pritrūkti specialių medicininių švirkštų, kuriais skiepijama nuo COVID-19. Apie tai skelbia Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

„2021 metais nuo COVID-19 buvo atlikta daugiau nei 6,8 mlrd. skiepų. Panašiai tik švirkštų per metus yra pagaminama – maždaug šeši milijardai vienetų“, — skaičiuoja Lisa Hedman, PSO vyresnioji patarėja, atsakinga už vaistų ir sveikatos produktų pasiekiamumą.

Ji mano, kad viso pasaulio gamintojai turi rasti būdą, kaip padidinti vienkartinių švirkštų gamybą. Jei poreikis ir pagamintų medicinos instrumentų santykis nebus pakoreguotas, 2022 m. pasaulis gali susidurti su tuo, kad susidarys maždaug 2 mlrd. švirkštų stygius.

„Esant būtinybei skiepytis nuo COVID-19 negalime sau leisti, kad kažko trūktų, ar imtis kokių nors sprendimų. Pacientų ir medicinos personalo saugumas yra svarbus“, – pabrėžia PSO atstovė.

Anot jos, švirkštų trūkumas gali nulemti, kad vaikų skiepijimas visame pasaulyje vėluos, o tai gali paskatinti neturtingas šalis pradėti pakartotinai naudoti adatas, o tokia praktika yra labai nesaugi. Be to, švirkštų deficitas gali stabdyti įprastą skiepijimą nuo kitų ligų.

Jungtinių Tautų globojama UNICEF įspėjo apie švirkštų trūkumą 2021 metų spalio pabaigoje. Organizacija taip pat prognozavo, kad 2022 metais pasaulis gali susidurti su 2,2 milijardo švirkštų trūkumu, primena portalas „bb.lv“.

PSO ne kartą ragino turtingas šalis remti pastangas skiepytis skurdesnėse šalyse, pabrėždama, kad pasaulinė prieiga prie vakcinų padės greičiau susidoroti su pandemija ir sumažinti naujų COVID-19 atmainų riziką.

Teisingesnio vakcinų paskirstymo ir didesnio finansavimo iš turtingų šalių anksčiau reikalavo Antonio Guterresas, JT generalinis sekretorius. Jis ragino G-20 padėti įgyvendinti vakcinacijos nuo koronaviruso programą visame pasaulyje. Jo nuomone, tai, be kita ko, padės skurstantiems prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų klimatui šylant.