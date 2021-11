„Kitron“ sprendimas taupo 1.900 darbo valandų per metus

Kauno elektronikos įrangos gamintojos „Kitron“ inžinieriai suprojektavo ir į įmonės gamybos procesus įdiegė rankinio testavimo robotizuotą sprendimą, kuris leis efektyvinti procesus ir padės sutaupyti ne mažiau kaip 1.900 vieno darbuotojo darbo valandų per metus. Be to, Lietuvoje sukurtas gaminių testavimui skirtas robotizuotas įrenginys bus diegiamas ir kitose „Kitron“ grupės įmonėse užsienio šalyse.