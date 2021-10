„Swedbank“ didina paskolą VMG grupei, ERPB dalį perima SEB 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vienai didžiausių Baltijos šalyse medienos ir baldų gamybos grupių Vakarų medienos grupė (VMG) pernai suteiktą 86 mln. Eur sindikuotą paskolą bankai didina iki 104 mln. Eur. Papildomus 18 mln. Eur skolina „Swedbank“, o Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) dalį perima SEB.

VMG praneša su „Swedbank“, „Citadele“ ir SEB bankais pasirašiusi atnaujintą sindikuotos paskolos sutartį.

86 mln. Eur paskolos sutartis pasirašyta dar pernai liepą – tuomet „Swedbank“ grupei paskolino 36 mln., „Citadele“ – 30 mln., o ERPB – 20 mln. Eur.

Dabar sutartis pakeista, padidinant jos sumą iki 104 mln. Eur: ERPB pakeitė SEB bankas, o „Swedbank“ dalis padidėjo iki 54 mln. Eur.

Grupė už paskolos lėšas tęs jau pradėtų ir naujų projektų įgyvendinimą.

Pasak Egidijaus Mockaus, VMG grupės generalinio direktoriaus, kelis paskutinius dešimtmečius pasaulio ekonomika judėjo globalizacijos link, o dabartiniai pandemijos sukelti tiekimo grandinių sutrikimai staiga verslus privertė lokalizuotis.

„Mes matome, kad Lietuva gali tapti tvarios medienos pramonės lydere Europoje, todėl nuosekliai didiname ir tobuliname gamybos pajėgumus. Mums labai svarbu, kad didieji bankai Lietuvoje pasitiki ir remia mūsų planus. Manau, kad ilgalaikė partnerystė yra vienintelis kelias projektų sėkmei“, – pranešime cituojamas E. Mockus.

Jo teigimu, VMG grupė tęs jau pradėtų ir naujų projektų vystymą, juos orientuodama į aplinkai draugiškos pramonės ekosistemos sukūrimą.

VMG į dvi naujas gamyklas Naujojoje Akmenėje planuoja investuoti apie 260 mln. Eur ir jose sukurti 850 darbo vietų: 90 mln. Eur vertės korpusinių baldų gamyklą ir 170 mln. Eur vertės medienos konstrukcijų gamyklą. Čia jau veikia 146 mln. Eur vertės medienos drožlių plokštės gamykla.

Be to, grupė šalia Klaipėdos rugsėjį pradėjo statyti pramonės inovacijų parką, į kurį investuos iki 30 mln. Eur ir sukurs per 150 naujų darbo vietų.

Grupė vienija 25 įmones, kuriose dirba daugiau nei 5.000 darbuotojų. Jos produkcija eksportuojama į daugiau kaip 40 pasaulio šalių.

