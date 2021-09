S. Gentvilas: „Grigeo Klaipėdos“ valyklos veikla priklausys ir nuo užsienio ekspertų

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nevalytas nuotekas į Kuršių marias leidusi kartono gamybos įmonė „Grigeo Klaipėda“ ketina investuoti į savo nuotekų valyklą ir atnaujinti jos veiklą, tačiau aplinkos ministras sako, kad su užsienio ekspertais dar tariamasi, ar įmonės siūloma technologija nėra pernelyg sudėtinga ir tarši.

Pasak jo, bendrovė nori naudoti valymo įrenginius, vamzdynus, statyti naujus bioreaktorius, todėl nuspręsta pasitelkti ekspertus „iš šono“.

„Grigeo“ dabar turi keturis planus – gamykloje jie nori pasidaryti bioreaktorių, pirminį apvalymą daryti ir tada 14 kilometrų per miestą pumpuoti per vamzdį, tada valyti dar vienoje valykloje ir tada dar 1,6 kilometro pumpuoti į „Klaipėdos vandenis“. Keturi procesai, ir mes klausiame užsienio ekspertų, ar negalima vietoje keturių padaryti vieną ir apsieiti be keturių potencialių taršos šaltinių“, – BNS sakė S. Gentvilas.

Pasak jo, diskutuojama su Europos Komisijos bei kitų šalių ekspertais.

„Nėra tikslo, kad „Grigeo Klaipėda“ sustabdytų veiklą, bet yra tikslas, kad laikytųsi geriausios pasaulio praktikos ir dabar kaip tik su EK ekspertais, Švedijos ir Suomijos ekspertais bandom pasižiūrėti, kaip galėtume tą pasiūlyti, kad tai būtų geriausia praktika, o ne procesas kaip po senovei“, – kalbėjo jis.

Anot ministro, preliminarios išvados, kokiomis sąlygomis būtų galima atnaujinti valymo įrenginių veiklą, turėtų būti pateiktos dar rugsėjį.

Be to, liepą S. Gentvilas teigė, jog „Grigeo Klaipėda“ taršos kalbės ir su jos produkciją perkančia Švedijos „Ikea“. Pasak jo, „Ikea“ yra informavusi, jog nutraukė veiklą su „Grigeo Klaipėda“.

„Kontaktą su „Ikea“ turėjome, bet kadangi rugpjūtis atostogų mėnuo, tai truputį į rudenį viskas pasivėlino. (...) „Ikea“ informavo, kad yra nutraukusi veiklą su „Grigeo Klaipėda“ dėl sausio (2020 metų sausio, kai pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kuršių marių taršos – BNS) įvykių, dabar kalba yra apie tai, kad baldininkai atitiktų standartą“, – sakė S. Gentvilas.

„Grigeo Klaipėda“ ketina savo nuotekų vamzdyną sujungti su „Klaipėdos vandens“ įrenginiais, o kvapų mažinimui įrengti papildomą įrenginį – vadinamąjį anaerobinį reaktorių, kuris sumažintų taršą.

„Klaipėdos vanduo“ gamybines „Grigeo Klaipėdos“ nuotekas pradėjo priimti ir valyti pernai sausį paaiškėjus, jog pastaroji nevalytomis nuotekomis ilgą laiką teršė Kuršių marias.

Klaipėdos prokurorai praėjusią savaitę baigė ikiteisminį tyrimą dėl „Grigeo Klaipėdos“ taršos. Įtarimai pateikti bendrovei ir 14-ai fizinių asmenų. Tarp įtariamųjų anksčiau minėtas pagrindinis „Grigeo“ grupės akcininkas Gintautas Pangonis bei „Grigeo Klaipėdos“ vadovas T. Eikinas.

Aplinkos apsaugos departamentas yra pateikęs daugiau nei 48 mln. Eur civilinį ieškinį dėl „Grigeo Klaipėdos“ aplinkai padarytos turtinės žalos atlyginimo. Ieškinys bus perduotas teismui ir nagrinėjamas kartu su baudžiamąja byla.

„Grigeo Klaipėda“ pareiškė atkursianti pažeistą aplinką, sieksianti susitaikyti su valstybe bei kuo greičiau nutraukti baudžiamąjį procesą.

