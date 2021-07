Antrąkart į tą pačią upę: Estijoje vėl ketinama statyti celiuliozės fabriką 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Estijos skalūnų perdirbimo koncernas „Viru Keemia Grupp“ (VKG) svarsto galimybes statyti apytikriai 800 mln. Eur kainuosiantį biotechnologinių produktų gamybos kompleksą. Planuojama, kad jis galėtų pradėti veikti 2026 m.

Atitinkama paraiška antradienį pateikta Ida Viruma apskrities Liuganuzės savivaldybei, praneša VKG.

Komplekse bus gaminama tirpi celiuliozė, talio alyva, biotrąšos ir augalų augimo reguliatoriai, taip pat žaliavos tekstilės pramonei – pavyzdžiui, viskozė.

VKG skelbia, jog Estija turi tokiai gamybai reikalingus miškų išteklius, kurie dabar eksportuojami medienos pavidalu, taip pat deginami šildymui. Anot koncerno, toks kompleksas „padidintų pridėtinę medienos žaliavų vertę, užtikrintų 285 mln. Eur per metus eksporto pajamas, taip pat sukurtų šalyje tūkstantį naujų darbo vietų“.

Projektinis komplekso pajėgumas – 330.000-500.000 tonų produkcijos per metus, panaudojant iki 2,3 mln. kubinių metrų medienos. Be to, planuojama gaminti energiją iš atsinaujinančių šaltinių ir ją nukreipti į laisvąją rinką – 730 gigavatvalandžių per metus.

Gamybos reikmėms planuojama išpumpuoti vandenį iš Ojamaa kasyklos, kurios poreikis sieks 12,5 mln. kub. m per metus. Išvalytas vanduo bus nukreiptas į Suomijos įlanką.

Gamyklą numatoma statyti atokiai nuo gyvenamųjų vietų, greta esamų VKG gamybos teritorijų.

VKG – didelė Estijos pramonės įmonė, didžiausia degiųjų skalūnų alyvos gamintoja Estijoje ir pasaulyje. Koncernas valdo skalūnų kasyklas, skalūnų perdirbimo, statybinių medžiagų gamybos aktyvus, turi elektrinių.

2017 m. Estų investuotojai, turintys patirties miško ir medžio apdirbimo pramonėje, taip pat planavo statyti šiuolaikišką ir ekologišką medienos perdirbimo gamyklą. Tuomet buvo kalbama apie 1 mlrd. Eur investiciją, kuri taptų pačia didžiausia pramonės investicija Estijoje.

Tačiau apie galimą neigiamą fabriko poveikį aplinkai pasisakius mokslininkams ir vietos gyventojams protestuojant, projektas buvo padėtas į stalčių.

