Revoliucijai transporto sektoriuje vien elektromobilių nepakaks

Liepos 14-ąją, Bastilijos paėmimo dieną, Europos Komisija (EK) rengiasi pristatyti „Fit for 55“ – priemonių paketą. Siekiama, kad iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimai, palyginus su 1990 metų lygiu, būtų sumažinti 55 proc.

Šiame plane ypač didelis dėmesys bus skirtas transporto sektoriui, kuriam tenka 29 proc. viso ŠESD emisijų kiekio. Kol kas dar nėra žinoma, kokios priemonės bus taikomos, tačiau jau dabar aišku, kad norint pasiekti ambicingus tikslus, reikės ypač reikšmingai padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį transporte. Asociacijos „ePure“ duomenimis, EK ketina atsinaujinančių išteklių dalį transporte iki 2030 m. padidinti kone dvigubai – nuo 14 proc. iki 26 proc.

Portalas „Politico“ pranešė, kad gegužės pabaigoje 223 mokslininkai ir tyrėjai bei transporto sektoriaus įmonės išplatino bendrą laišką, kuriame pabrėžė, kad vien elektrifikuojant transportą greitai artėjančiam „Fit for 55“ paketo planui pasiekti yra ne pats efektyviausias pasirinkimas. Laišką pasirašę asmenys teigia, kad norint pagerinti transformaciją nuo visiškai neekologiško transporto iki visiškai ekologiško, biodegalai yra geresnis pasirinkimas. Be to, laiške nuogąstaujama, kad skatinant elektromobilius, naudos turės tik didžiausių automobilių gamintojai, pavyzdžiui „Volkswagen“, kai mažesni gamintojai nukentės.

„Žymus atsinaujinančių energijos išteklių dalies padidinimas būtų stiprus žingsnis mažinti iškastinio kuro naudojimą. Kita vertus, akivaizdu, kad ambicingiems tikslams pasiekti reikės naudoti kuo daugiau skirtingų atsinaujinančios energijos rūšių, laikantis technologinio neutralumo principo – ne vien susitelkti į elektromobilių skatinimą, tačiau ir didinti pirmos ir antros kartos biodegalų, vandenilio naudojimą transporte“, – teigė etanolį gaminančios bendrovės „Kurana“ generalinis direktorius Jurgis Polujanskas.

Biodegalai toliau dominuos

Tarptautinė atsinaujinančių energijos išteklių agentūra (IRENA) prognozuoja, kad 2030 metais ES (kartu su D. Britanija) transporto sektoriuje bus sunaudoti 2 252 petadžiauliai energijos – tai beveik 3,8 karto daugiau nei 2010 metais.

Remiantis IRENA studija, 2030 metais didžiausią atsinaujinančių energijos išteklių transporte dalį sudarys biodegalai – net 78 procentus. Elektros dalis turėtų sparčiai augti ir 2030 m. pasiekti 17 proc. Tiesa, kol kas elektromobilių ES paklausa dar yra nedidelė, net ir valstybėms taikant subsidijas elektromobilių įsigijimui. Dėl aukštos elektromobilių kainos ir neišplėtoto įkrovimo stotelių tinklo dauguma vartotojų kol kas linkę rinktis transporto priemones su vidaus degimo varikliais.

nuotrauka::1 nocrop

Todėl, pasak J. Polujansko, jau dabar vis daugiau rinkos specialistų pritaria, kad rinkoje dominuojant vidaus degimo varikliams, neišvengiamai reikės daugiau naudoti ir biodegalų.

Net ir sparčiai populiarėjant elektromobiliams, 2030 metais didelę autoparko dalį sudarys automobiliai su vidaus degimo varikliais. Palyginus su kitomis ES šalimis, Lietuvos autoparkas yra vienas seniausių (vidutinis automobilio amžius siekia 13 metų), o elektromobilių įsigijimo tempas vienas lėčiausių. Be to, reikia atsižvelgti ir į faktą, kad vilkikus, žemės ūkio techniką ir kitas sunkiąsias transporto priemones dar ilgai varys vidaus degimo varikliai. Taigi, emisijų kelių transporto sektoriuje problemą efektyviai galima spręsti tik didinant biodegalų dalį.

Pasak „Kuranos“ vadovo, problema yra ne vidaus degimo variklis, tačiau jį varantys degalai. Deja, ir toliau dominuoja naftos degalai, kurie pasižymi didelėmis anglies dvideginio emisijomis. Tačiau padidinus biodegalų dalį, anglies dvideginio emisijas galima ženkliai sumažinti. Pavyzdžiui, remiantis naujausiais skaičiavimais, Europoje gaminamas etanolis išskiria net 75 proc. mažiau anglies dvideginio nei mineraliniai degalai.

Tarp siūlymų – uždrausti daugiklius

Europos Komisijos atstovai pripažįsta, kad iškastinio kuro dalis transporte „tikėtinai“ yra net dar didesnė nei deklaruojama. To priežastis yra vadinamieji daugikliai – metodologija, pagal kurią atsinaujinantys energijos ištekliai statistikos ataskaitose apskaičiuojami didesne verte. Daugikliai yra kritikuojami, nes dėl jų atsinaujinančių energijos išteklių dalis padidėja tik statistiškai, o iškastinio kuro dalis statistikoje atrodo mažesnė. Remiantis „Eurostat“ statistika, 2019 metais atsinaujinančių energijos išteklių dalis sudaro 8,9 proc.., tačiau jei nebūtų taikomi daugikliai, ši dalis būtų net 30 proc. mažesnė.

Būtent tokį dėl daugiklių „iškreiptą veidrodį“ kritikuoja daug energetikos specialistų ir mokslininkų. Jau dabar patys EK pareigūnai vis garsiau kalba, kad reikia imtis pokyčių. Suinteresuotos pusės teikia įvairius siūlymus – nuo biodegalų dalies didinimo iki daugiklių panaikinimo. „Estijoje įvedus daugiklius, mineralinių degalų dalis išaugo. Lietuvoje panašaus scenarijaus pavyko išvengti įtikinus Vyriausybę įsiklausyti į ekspertų pastabas“, – pabrėžė J. Polujanskas. Tikimasi, kad „Fit 55” plane EK pateiks pasiūlymą daugiklių sistemos atsisakyti.

nuotrauka::2 nocrop

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Pramonė“