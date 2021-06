„Pine Coast“ siūlo naujovišką jūsų verslo tęstinumo sprendimą

Kirilas Gerasimovičius, tarptautinę verslo patirtį sukaupęs verslininkas, „Pine Coast“ įkūrėjas ir vykdomasis direktorius.

Atėjo metas perduoti ilgai puoselėtą ir išaugintą savo verslą, nes jau norite pailsėti ir pasimėgauti užtarnauto poilsio malonumais, užsiimti pomėgiais, kuriems verslaudamas neturėjote laiko... Bet vaikams jūsų verslas nerūpi, o kitų patikimų rankų, kurios toliau užtikrintai plėtotų jūsų kurtą verslą, nerandate... Tokiu atveju pagelbės bendrovė „Pine Coast“, kuri siūlo naujovišką verslo tęstinumo sprendimą.

Tyrimai rodo, kad net apie 60% įmonių pasaulyje neturi paveldėjimo plano. Šiai problemai spręsti bendrovė „Pine Coast“ siūlo novatorišką modelį, kurio tikslas – tęsti į pensiją ar poilsio išėjusio savininko palikimą. Kirilas Gerasimovičius, tarptautinę verslo patirtį sukaupęs verslininkas, „Pine Coast“ įkūrėjas ir vykdomasis direktorius, bei 20 vietos ir tarptautinių partnerių pradėjo ieškoti įmonės Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje, kurią planuoja įsigyti ir tęsti jos veiklą. Po įsigijimo Kirilas taps jos vadovu.



Prie „Pine Coast“ investuotojų komandos Lietuvoje prisijungė Donatas Dailidė, žemės, miškų ir komunalinio ūkių bei kitą techniką parduodančios, aptarnaujančios ir nuomojančios įmonių grupės „Dojus“ generalinis direktorius ir bendraturtis.



„Privataus bei rizikos kapitalo investicijose ir asmeniškai, ir su šeima dalyvauju jau daugiau kaip 10 metų. Abu modeliai veikiantys, uždirba grąžą investuotojui, bet abiejuose visuomet mačiau tam tikrų trūkumų. Mano nuomone, verslumas per įsigijimo modelį (angl. Entrepreneurship through acquisition model), kaip „Pine Coast“, leidžia gauti abiejų investicijų į įmones privalumus. Jis įgalina panaudoti jaunų bei perspektyvių žmonių verslumą ir entuziazmą – kaip rizikos kapitalo investicijose, tuo pačiu perkant sąlyginai stabilų, stabilius pinigų srautus generuojantį verslą su vystymo perspektyva – kaip privataus kapitalo investicijose. Tai taip pat užpildo nišą įmonių įsigijimų segmente, kurioje įmonės dažnai gali būti per mažos privataus kapitalo fondams ir per didelės rizikos kapitalo fondams. Instituciniams investuotojams šios įmonės gali būti nepatrauklios dėl ilgesnio termino, reikalingo vertei sukurti ar kitų priežasčių, – teigia D. Dailidė. – Tuo pačiu metu investicijoje dažniausiai dalyvauja investuotojai iš skirtingų šalių su įvairiapusiška patirtimi – tai suteikia galimybę verslą valdančiam žmogui ir pačiam verslui gauti investuotojų palaikymą, patarimų ir kontaktų tinklą verslo plėtrai ir vertės didinimui. „Pine Coast“ tokių investuotojų yra 20, vietinių investuotojų iš Baltijos šalių – 3.“



Verslas – į geras rankas

Siekdamas perimti ir valdyti vieną gerą verslą, Kirilas sugebėjo įtikinti grupę patyrusių verslininkų finansuoti tokios įmonės paiešką ir pirkimą. Specialistai atkreipia dėmesį, kad verslo pasaulyje tai nenutinka dažnai. Kirilo partneriai šiame projekte vaidina svarbų vaidmenį ne tik finansuodami paiešką ir pirkimą, bet ir valdydami įsigytos įmonės veiklą. Suteikdami kapitalo partneriai – sėkmingi įmonių vadovai ar savininkai, didelę veiklos ir investavimo patirtį turintys nuoseklūs investuotojai – taip pat siūlo savo mentorystę viso projekto metu. Kai kurie iš jų taip pat bus aktyvūs įsigytos bendrovės valdybos nariai. Kirilo ir jo partnerių tikslas – sutelkti pastangas išsaugant palikimą ir toliau plėtoti įgytą verslą.



„Iš aktyvios veiklos besitraukiančiam verslininkui svarbu žinoti, kad jo verslas patenka į geras rankas. Toks verslo perdavimo modelis visame pasaulyje pasirodė esanti puiki verslo savininkų išėjimo į pensiją strategija be paveldėjimo plano įvairiose verslo šakose. Esame pasirengę Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje rasti įmonę, kuri būtų pasirengusi naudoti šį naujovišką modelį. Mes su partneriais turime verslo žinių bei kapitalo ir džiaugiamės galėdami pritaikyti šią koncepciją Baltijos šalyse“, – aiškina Kirilas. Suradęs ir įsigijęs įmonę jis persikels gyventi arčiau jos ir perims jos pilną valdymą.



D. Dailidė akcentuoja, kad verslo savininkams „Pine Coast“ duoda patikimumą.



„Įsigytą verslą valdys Kirilas, kuris tuo pačiu ir organizuoja verslo įsigijimą. Parduodantieji galės pažiūrėti žmogui, kuriam perduos savo sunkiai kurtą verslą, tiesiai į akis. Be to, bus įsigijimas tik vienas verslas ir visas dėmesys skiriamas tik jo tolesniam vystymui ir vertės kūrimui, – pasakoja D. Dailidė. – Kitaip nei institucinių investuotojų atveju, „Pine Coast“ yra ilgalaikis investuotojas, projektas neturi fiksuoto termino – tai kantrus kapitalas. Tokios aplinkybės suteikia saugumą ir patikimumą verslo savininkams, kad bus saugūs jų darbuotojai, klientai ir partneriai, su kuriais savininkas kūrė verslą daugelį metų. Manau, tai vienas geriausių sprendimų verslo savininkams, kurie neturi įpėdinio ar tiesiog nusprendė keisti gyvenimo būdą.“



Geriausiai atitikti savininko planus

„Pine Coast“ tikslas – įsigyti tik vieną įmonę ir visą dėmesį sutelkti į jos valdymą, išsaugoti jos veikos tęstinumą ir plėtoti verslą ilgą laiką. Ilgalaikė vizija paremta įsigytos įmonės vystymu ir investicijomis, taip pat esamų specialistų išsaugojimu. Kirilas atkreipia dėmesį, jog sandoris struktūrizuojamas taip, kad jis geriausia atitiktų savininkų planus, ambicijas ir gyvenimo būdą. „Esame atviri – savininkai gali įsitraukti tik pereinamuoju laikotarpiu arba ir toliau dalyvauti įmonės veikloje“, – akcentuoja Kirilas.



Pageidaujama, kad įsigyjama įmonė būtų įsteigta Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje, turėtų nuolatinių klientų, gautų pastovias pajamas, nebūtų atsigavimo ar ankstyvosios plėtros stadijoje, pastaruosius trejus metus dirbtų pelningai, o jos pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) sudarytų apie 0,8–4 mln. Eur, EBITDA marža būtų daugiau kaip 10%. Tačiau Kirilas akcentuoja, kad įmonė nebūtinai turi atitikti visus norimus kriterijus. Labiausia domina sparčiai augančių sektorių įmonės su mažu cikliškumu ir reguliavimu bei didele ir išskaidyta rinka.



„Kviečiame kreiptis verslo savininką, kuris planuoja jį palikti arba išeiti į pensiją, arba grįžti į konkretesnę poziciją. Pageidautina, kad jis aktyviai dalyvautų pereinamojo laikotarpio procese“, – sako Kirilas.



„Pine Coast“ siūlo skaidrų ir sąžiningą verslo perdavimo procesą: po pradinio skambučio ir konfidencialumo sutarties pasirašymo peržiūrima įmonės informacija, po to ji išsamiai išanalizuojama, o suderinus visas sąlygas pasirašomi galutiniai teisiniai dokumentai ir pervedamos lėšos.



Tarptautinė patirtis ir modelio sėkmė

Kirilas daugiau nei 8 metus tarptautinėse finansų įmonėse „PwC UK“ ir „Citibank“ (Jungtinė Karalystė) bei „Livonia Partners“ (Latvija) dirbo įsigijimų ir susijungimų, investicijų bei projektų valdymo srityse.



Per savo darbo metus jis ir kaip konsultantas, ir kaip investuotojas dalyvavo daugiau nei 40 įmonių įsigijimų ir susijungimų sandorių Europoje, Pietų Amerikoje ir Azijoje. Kirilas turi INSEAD verslo mokyklos (Prancūzija) magistro laipsnį verslo administravimo srityje, Roterdamo (Nyderlandai) vadybos mokyklos magistro laipsnį finansų ir investicijų srityje bei Plimuto (Jungtinė Karalystė) universiteto bakalauro laipsnį apskaitos ir finansų srityje.



„Pine Coast“ yra naujas investavimo į įmones modelis mūsų rinkose, pirmasis tokio tipo projektas ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Šiaurės Europoje. JAV šis modelis sėkmingai veikia jau nuo 80-ųjų su įspūdingomis sėkmės istorijomis. Europoje aktyviausiai modelis vystomas Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje, – pasakoja D. Dailidė. – Džiugu, kad ir Baltijos šalyse jau turime alternatyvą verslo savininkams įmonių įsigijimų rinkoje. Tikiu, kad tokių projektų mūsų rinkose tik daugės. Statistiškai apie 70–80% paieškų yra sėkmingos – įsigyjama įmonė, o maždaug 9 iš 10 įsigytų verslų uždirbą grąžą investuotojams.“



