„Vilniaus baldai“: iššūkis bus suvaldyti žaliavų prieinamumą ir kainas 

Gintarės Rovaitės (VŽ) nuotr.

Per tris 2021 finansinių metų ketvirčius akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pardavimai didėjo 40%, grynasis pelnas – 16%. „Vilniaus baldų“ finansiniai metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d.

Rugpjūčio-gegužės mėnesiais akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ grupės pardavimai pasiekė 71,5 mln. Eur, kai per tą patį ankstesnių finansinių metų laikotarpį jie buvo kiek didesni nei 50,9 mln. Eur.

Per devynis finansinių metų mėnesius bendrovė uždirbo kiek daugiau nei 2 mln. Eur grynojo pelno, kai ankstesnių finansinių metų tą patį laikotarpį, kai siekė 1,7 mln. Eut. EBITDA (pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo) buvo 5,9 mln. Eur – 56% didesnis nei prieš metus, kai užfiksuotas beveik 3,8 mln. Eur rezultatas.

„Apibendrinę pirmuosius tris finansinių metų ketvirčius matome, kad „Vilniaus baldams“ jie buvo aktyvūs ir rezultatyvūs. Per šį laikotarpį prie mūsų komandos prisijungė daugiau nei 120 naujų specialistų. Gamybos apimtis padidinome 47% – tam įtakos turėjo tiek fabrike Trakų rajone įsibėgėjantys darbai, tiek ir nuolatinis procesų tobulinimas, efektyvumo didinimas, kuriam skiriame itin daug dėmesio. Pozityvūs rezultatai netgi veikiant pandemijos nulemtomis neapibrėžtumo sąlygomis leido suplanuoti ir pavasarį įgyvendinti darbo užmokesčio didinimą, kuris vidutiniškai siekė 5,6%“, – pranešime spaudai cituojamas Jonas Krutinis, „Vilniaus baldų“ generalinis direktorius.

Per trečiąjį finansinių metų ketvirtį – kovo-gegužės mėnesiais – „Vilniaus baldų“ pardavimo pajamos augo 140% iki 25,4 mln. Eur. Per tą patį ankstesnių finansinių metų laikotarpį pardavimai siekė beveik 10,6 mln. Eur. Bendrovės grynasis nuostolis per trečiąjį finansinių metų ketvirtį buvo 0,6 mln. Eur, o EBITDA (pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo) buvo 0,77 mln. Eur. Palyginimui: per tą patį laikotarpį ankstesniais finansiniais metais grynasis nuostolis siekė 0,6 mln. Eur, o EBITDA (pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo) – 0,13 mln. Eur.

Kaip pastebi J. Krutinis, tokį pardavimų augimą trečiąjį ketvirtį nulėmė žema palyginamoji bazė – praėjusių metų balandį dėl pandemijos daugelyje pasaulio šalių užsidarius parduotuvėms, bendrovė buvo laikinai sustabdžiusi gamybą. Pelningumą trečiąjį ketvirtį mažino dėl sutrikimų tiekimo grandinėse brangstančios žaliavos. Būtent reikalingų žaliavų prieinamumas ir jų kainų pokyčiai bus pagrindinis iššūkis, kurį svarbu suvaldyti paskutinį finansinių metų ketvirtį.

„Vilniaus baldų“ specializacija – lengvų konstrukcijų korpusinių baldų gamyba. Didžiąją kompanijos gaminių dalį sudaro vaikiški baldai, kuriems taikomi griežčiausi saugumo ir kokybės reikalavimai. Visa bendrovės produkcija parduodama IKEA, pagrindiniu „Vilniaus baldų“ klientu IKEA tapo 2007 metais.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Pramonė“