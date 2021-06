„HeidelbergCement“ projektas – pirmoji pasaulyje gamykla be CO2

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Holdingas „HeidelbergCement“ paskelbė ketinantis modernizuoti „Slite" gamyklą, esančią Gotlando saloje, Švedijoje, paversdama ją pirmąja nulinio CO2 cemento gamykla pasaulyje.

Įrenginys, kuris bus įdiegtas „Slite" gamykloje, kurią valdo „HeidelbergCement“ antrinė įmonė „Cementa“, leis per metus sugaudyti iki 1,8 mln. tonų CO2, tai atitinka visus įmonės išmetimus. Be to, bus padidintas biodegalų naudojimas cemento gamyboje. Planuojama, kad CO2 surinkimo pajėgumai gamykloje visu pajėgumu pradės veikti iki 2030 m.

„HeidelbergCement“ taps pasaulio cemento pramonės lyderiu, siekiant neutralumo klimatui“, – bendrovės interneto svetainėje pubilkuojamame pranešime cituojamas Dominikas von Achtenas, „HeidelbergCement“ valdybos pirmininkas.

Anot jo, anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo ar saugojimo sprendimų paieška, diegimas taikymas bei techniniai sprendimai yra pagrindiniai veiksniai, kurie leis cemento pramonę padaryti klimatui neutralia.

CO2 surinkimo gamykla iškils šalia esamos gamyklos Slite, kurioje šiuo metu gaminami trys ketvirtadaliai betono gamybai šalyje naudojamo cemento. Apskaičiuota, kad leidimai ir statybos truks kiek mažiau nei dešimt metų. Jau pradėtoje galimybių studijoje bus nagrinėjami klausimai, susiję su technologijų parinkimu, poveikiu aplinkai, teisiniais klausimais, finansavimu, logistika ir energijos tiekimu. Sugaudytas CO2 bus gabenamas į nuolatinę saugyklą uolinguose žemės sluoksniuose, esančią už kelių kilometrų nuo gamyklos.

„HeidelbergCement“ šiuo metu stato pirmąją pasaulyje didelio masto CO2 surinkimo gamyklą „Brevik" cemento gamykloje Norvegijoje, kuri nuo 2024 m. per metus surinks 400.000 tonų anglies dioksido, arba 50% gamyklos išmetamų dujų. „Brevik“ sukaupta patirtis bus labai naudinga projektuojant „Slite“ gamyklą.

„HeidelbergCement“ yra viena didžiausių pasaulyje vertikaliai integruotų statybinių medžiagų ir techninių sprendimų kompanijų, užimanti lyderio pozicijas užpildų, cemento ir betono sektoriuje. Bendrovėje dirba maždaug 53.000 žmonių daugiau nei 50 šalių, taip pat ir Lietuvoje.

