Pramonės parkui Trakų rajone skolinę šveicarai liko be nieko 

Aštuoniolika žemės sklypų pramonės parkui sukurti Trakų rajone Serapiniškių kaime norėjusi įsigyti Šveicarijos bendrovė „Daliom Biopharmaceuticals AG“ liko ir be sklypų, ir be pinigų. 46 ha žemės žadėjęs parduoti UAB „Nemuno linija“ akcininkas to nepadarė dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių, o gautą avansą – 750.000 Eur – perskolino kitiems savo projektams.