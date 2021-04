„Linas Agro Group“ investicijos į melžimo robotus ir vandens lovas karvėms

Bendrovės nuotr.

Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovėje užbaigtas vienas modernizacijos etapas, planuojamos ir naujos 420.000 Eur investicijos į fermų atnaujinimą.

Prieš mėnesį AB „Linas Agro Group“ priklausančioje žemės ūkio bendrovėje baigtas antrosios fermos renovacijos projektas, kurio metu už daugiau kaip 345.000 Eur čia buvo įrengti 2 išmanūs olandų gamintojo melžimo robotai.

Dar 420.000 Eur siekiančios investicijos į 3-osios fermos renovaciją bei robotizaciją planuojamos šiemet. Skaičiuojama, kad naujosios technologijos atsipirks per ateinančius 4,5–5 metus.

„Investicijos pasiteisino, todėl iki vėlyvo rudens planuojame atnaujinti dar vieną fermos pastatą ir jame įrengti ne tik išmanius melžimo robotus, bet ir modernias guoliavietes – vandens lovas karvėms. Renovacijos darbus planuojama pradėti jau gegužę“, – išplatintame pranešime pasakoja Simonas Greičius, Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovės direktorius.

Labūnavos ŽŪB iki 2025 metų planuoja įdarbinti 10 robotų ir visiškai pereiti prie automatizuotos melžimo sistemos, o laikomų karvių bandą padidinti iki 650–670. Šiuo metu bendrovėje laikomos 538 melžiamos karvės, 2 suremontuotose fermose įrengti 4 robotai, prižiūrintys 210 gyvulių.

„Atnaujintuose tvartuose karvės turi visišką judėjimo laisvę ir net vidurnaktį gali eiti į roboto melžimo zoną ir būti pamelžtos. Lig šiol kontrolinius pieno tyrimus darydavome kartą per mėnesį, todėl sprendimus dažnai tekdavo daryti kliaujantis vien nuojauta.“, – apie permainas bendrovėje pasakoja S. Greičius.

Robotai fiksuoja, kiek kartų per parą kiekviena karvė buvo pamelžta, koks jos atrajojimo laikas, koks gyvulio aktyvumas, kiek pieno primelžta, koks pieno laidumas, kada prasidėjo ruja. Iš surinktų duomenų specialistai gali nustatyti, kokia karvės sveikatos būklė, be to, robotai kiekvienai karvei parenka kombinuoto pašaro kiekį ir sudėtį.

Bendrovėje įdiegus skaitmenines melžimo technologijas išaugo ir darbo našumas. Vidutiniškai per parą robotai karves melžia 2,5 karto. Bendrovė skaičiuoja, kad vienas robotas aptarnauja 50–55 karves ir atlieka darbą, kuriam anksčiau reikėdavo 3 žmonių.

„Iki robotizacijos bendrovėje dirbo 44 darbuotojai, o atnaujinus dvi fermas ir įrengus 4 robotus, darbuotojų skaičius sumažėjo iki 33. Atnaujinus trečiąją komplekso fermą, viso pienininkystės ūkio priežiūrai užteks 29 specialistų“, – sako S.Greičius.

Šiuo metu tiek renovuotuose, tiek modernizacijos tebelaukiančiuose bendrovės tvartuose gyvūnai laikomi ant šiaudų kraiko, tačiau aprūpinti visus penkis tvartus kokybiškais šiaudais – iššūkis. Dėl to nuspręsta trečiojoje fermoje be melžimo robotų įrengti ir 106 gyvūnams skirtas vandens lovas, kurios šaltuoju sezonu užtikrina šilumą, o vasarą vėsina.

Žemės ūkio ir maisto pramonės investicijų bendrovei AB „Linas Agro Group“ pavaldi Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB verčiasi augalininkyste ir pienininkyste. Per metus užaugina apie 14.000 t grūdų ir primelžia 5.700 t pieno, taip pat parduoda apie 400 t gyvo svorio mėsos. Bendrovės metinės pajamos viršija 5 mln. Eur, joje dirba 73 darbuotojai.