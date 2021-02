„Auga Group“ pajamas pernai augino 17% 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Auga group“ praėjusiais metais pajamas augino 17% nuo 71,13 mln. Eur iki 83,11 mln. Eur. 2019 m. 3,22 mln. Eur nuostolį generavusi įmonė pernai skaičiavo 0,94 mln. Eur pelną.

Kaip informuojama per „Nasdaq“ biržą, 2020 m. Grupės EBITDA siekė 21,07 mln. Eur – 23% daugiau, lyginant su metais prieš tai, kai EBITDA buvo 17,12 mln. Eur.

„Praėjusius metus vertiname pozityviai – bendrieji „Auga group“ finansiniai rezultatai ir toliau sėkmingai augo, nepaisant pasaulį paralyžiavusios COVID-19 pandemijos. 2020 m. bendrovei buvo labai svarbūs ir dėl kitų priežasčių – išleidome naują penkerių metų tvarumu grįstą strategiją, kuri atitiko vėliau paskelbtą ES strategiją „Nuo ūkio iki stalo“. Su finansinių paslaugų tiekėjais pasirašėme naujus susitarimus dėl paskolų refinansavimo ir naujų kredito limitų, kurie suteikia galimybę toliau įgyvendinti įmonės strategiją‘‘, – rezultatus komentuoja Kęstutis Juščius, „Auga group“ generalinis direktorius.

Iš augalininkystės segmento sugeneruotos pajamos 2020 m. siekė 37,38 mln. Eur – 27% daugiau, lyginant su 2019 m., kai pardavimo pajamos siekė 29,49 mln. Eur.

Kaip skelbiama pranešime, augalininkystės segmento bendrasis pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, 2020 m. siekė 12,88 mln. Eur – 61% daugiau nei 2019 m., kai bendrasis pelnas siekė 7,98 mln. Eur.

„Naujo sezono derliaus sėja buvo sėkminga, dabartinė pasėlių kokybė yra gera, todėl bendrovės vadovybė tikisi pozityvių rezultatų 2021 m“,- skelbia bendrovė.

Pienininkystės segmentas

2020 m. pagrindinis „Auga group” dėmesys buvo nukreiptas į pienininkystės segmento efektyvumą ir jau dabar grupė mato šios strategijos įgyvendinimo teigiamus rezultatus.

Bendros pardavimų pajamos iš pienininkystės segmento 2020 m. išaugo iki 10,81 mln. Eur ir buvo 7% didesnės, lyginant su 2019 m. bendromis pardavimo pajamomis (10,14 mln. Eur).

„Gerėjantys karvių primilžiai ir didesnė dalis pieno, parduoto ekologinės produkcijos kainomis, lėmė pardavimo pajamų augimą“,- komentuojama pranešime.

Pienininkystės segmento bendrasis pelnas per 12 mėn. laikotarpį 2020 m. siekė 0,39 mln. Eur, lyginant su 0,66 mln. Eur bendruoju nuostoliu 2019 m.

Grybininkystės segmentas

Grybininkystės segmento pardavimai augo 5% ir buvo 30,00 mln. Eur per 12 mėn. periodą 2020 m., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pardavimai siekė 28,71 mln. Eur.

„Nors 2020 m. gamybos apimtys didėjo, bendri rezultatai buvo prastesni. Pagal grupės duomenis, bendrasis šio segmento pelnas per 2020 m. siekė 1,75 mln. Eur ir buvo 29% mažesnis nei tuo pačiu periodu pernai – 2019 m. grybininkystės segmento bendrasis pelnas buvo 2,49 mln. Eur“,- rašoma pranešime.

Įtaką rezultatams turėjo pandemija.

„Pasiūla ir paklausa rinkoje tapo nepastovi, sumažėjo produktų pardavimai viešojo maitinimo sektoriui bei produkcijos vartojimas žiemos švenčių metu. Taip pat sumažėjo grybų komposto eksportas. Be to, prekių savikaina išaugo dėl didesnės pakuotų grybų paklausos, o veiklos sąnaudos augo dėl investicijų į darbuotojų saugumą ir darbo reorganizavimą. Pardavimų kainos padidėjimas tik iš dalies kompensavo papildomas išlaidas“,- komentuoja „Auga group“.

Grupė tikisi, kad suvaldžius pandemiją, situacija stabilizuosis, aktyviai ieško naujų eksporto rinkų pardavimų diversifikacijai ir įgyvendina efektyvumo iniciatyvas, siekdama sumažinti patiriamas išlaidas.

Galutiniam vartojimui skirti produktai

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas ir sparčiai augo 2020 m., ir tai lėmė eksporto plėtra, ypač į JAV rinką. Per pastaruosius metus, bendros pardavimo pajamos augo iki 4,92 mln. Eur ir buvo 76% didesnės nei 2019 m., kai jos siekė 2,80 mln. Eur.

Per 2020 m. 12 mėn. laikotarpį, bendrasis segmento pelnas užaugo iki 0,80 mln. Eur. Tuo pačiu metu pernai, bendrasis segmento pelnas buvo 0,05 mln. Eur.

„Auga group“ veiklos sąnaudos per 2020 m. siekė 10,21 mln. Eur, lyginant su 9,58 mln. Eur praėjusiais metais.

„Šis augimas susijęs su padidėjusiu grupės darbuotojų skaičiumi ir atlyginimų vidurkiu, taip pat dėl Grupėje įdiegtos papildomo sveikatos draudimo programos. Be to, veiklos sąnaudos padidėjo, dar ir dėl to, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. į grupės konsoliduotas ataskaitas yra įtraukiami „Grybai LT“ rezultatai“,- rašoma bendrovės pranešime.