Europos Parlamentas ragina nebenuolaidžiauti farmacijos bendrovėms

EP debatuose dalyvavusi Ursula von der Leyen, EK pirmininkė. Francisco Seco („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją siekti daugiau skaidrumo vakcinų Bendrijai tiekimo procese ir laukia iš jos konkrečių priemonių, kuriomis bus siekiama paspartinti skiepijimo procesą.

EP debatuose dalyvavusi Ursula von der Leyen, EK pirmininkė, tikslo iki vasaros galo paskiepyti 70% visuomenės neatsisako, tačiau pripažįsta – atsiliekame.

Nors EK vadovė tikina, kad pramonė tiesiog nesuspėja paskui itin greitai vakciną sukūrusį mokslą, europarlamentarai teigia, kad gamintojams nuolaidžiaujama ir dėl šios priežasties Europa atsilieka.

Stiprins gamybą

Prieš EP stojusi U. von der Leyen teigė, kad vakcinavimas Europoje įsibėgėja.

„Lenkijoje jau paskiepyta 94% gydymo įstaigų personalo, vakciną gavo 93% Danijos globos namų gyventojų“, – geraisiais pavyzdžiais dalijosi EK pirmininkė. Vis dėlto ji pripažino, kad nuo užsibrėžto tikslo atsiliekama.

U. von der Leyen įsitikinimu, Europa pasielgė teisingai nusprendusi imtis koordinuoto vakcinų pirkimo ir solidarių dalybų, taip pat laimėjo nenuolaidžiavusi dėl tyrimų ir nesiėmusi skuboto vakcinų tvirtinimo.

„Negalime daryti kompromisų, kai kalbame apie tam tikros biologinės substancijos injekciją sveikam žmogui, net jei turim numatyti papildomas 3-4 savaites iki vakcinos patvirtinimo – tai esminė investicija į saugumą ir pasitikėjimą vakcina“, – kalbėjo ji.

EK pirmininkės teigimu, kol visi buvo susitelkę į tyrimus, kad vakcina apskritai atsirastų, buvo nepakankamai įvertintas pramonei teksiantis gamybos iššūkis, dėl to dabar bendrovės nespėja paskui mokslo pasiekimus.

„Tai kompleksiškas procesas, negalime per vieną dieną atidaryti vakcinos gamybos centro. Vakciną sudaro 400 komponentų, reikia 100 įmonių, kad ją pagamintų“, – apie iššūkius kalbėjo EK atstovė.

Jos teigimu, EK buria specialią darbo grupę, kuri bus atsakinga už vakcinos gamybos proceso spartinimą ir galimybių tam paiešką.

„Vienas iš sunkumų yra susijęs su dviem sintetinėmis molekulėmis. Bendrovės sako, kad jeigu turėtų 250 g daugiau šių molekulių, galėtų pagaminti papildomą 100 mln. vakcinos dozių. Dėl to ir reikia daugiau koordinavimo kalbant apie esminių ingredientų pirkimą, reikia sustiprinti pajėgumus ir daugiau bendradarbiavimo tarp viešo ir privataus sektoriaus“, – apie žingsnius, kurių planuojama imtis, kalbėjo U. von der Leyen.

Ragina nenuolaidžiauti

Nors daugumos valstybių EP nariai, replikuodami į EK pirmininkės pranešimą, teigė palaikantys bendrą Europos strategiją vakcinavimo klausimu, Komisiją jie ragino nenuolaidžiauti vakcinų gamintojams.

Beata Szydło, EP narė iš Lenkijos, kalbėjo, kad nors jos šalis buvo minima kaip gerasis pavyzdys, skiepijimas ten smarkiai atsilieka nuo planų.

„Vakar sulaukėmė naujos vakcinų siuntos, tačiau ji vėl buvo mažesnė, nei skelbta anksčiau. Kada vakcinos gamintojus priversime vykdyti mums duotus įsipareigojimus?“ – klausė ji.

Siekti daugiau skaidrumo Komisiją ragino ir kitų šalių atstovai. Nors EK paviešino sutartis su gamintojais, parlamentarai teigė, kad tiek vakcinos kaina, tiek tiekimo grafikai ar konkretūs įsipareigojimai paviešintuose dokumentuose yra užjuodinti, tad EP taip ir negalėjo su jais susipažinti.

„Patentai toliau lieka farmacijos bendrovių nuosavybe ir mes negalime gaminti vakcinų savo valstybėse, nors tokį sprendimą priėmė ne ES, o laboratorijos. EK turėtų išplėšti patentus iš farmacijos bendrovių rankų, o atrodo, kad iškėlėte rankas pasiduoti“, – EK pirmininkę kritikavo Manon Aubry, EP narė iš Prancūzijos.

Parlamentarai sveikino EK iniciatyvą dėl specialios darbo grupės gamybos spartinimui, bet teigė, kad būtini konkretūs žingsniai, kuriais bus didinama gamyba.

„Tikėjausi, kad bus paaiškintos konkrečios problemos ir kaip jas ruošiamasi spręsti, bet EK pirmininkė kalbėjo apie kažkokią tariamą skiepijimo programos sėkmę. Kokie bus kiti žingsniai? Kol kas tikslas iki rugsėjo paskiepyti 70% atrodo visiškai nerealus“, – EP debatų metu kalbėjo Marco Zanni, Italijos europarlamentaras.