„Amber Grid“ per 2020 m. uždirbo 53% daugiau grynojo pelno  

EPSO-G priklausantis dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ kartu su dukterine įmone dujų birža „GET Baltic“ 2020 m. gavo 52,3 mln. Eur pajamų ir uždirbo 18,1 mln. Eur grynojo pelno — 53% daugiau negu 2019 m.

2019 m. pajamos sudarė 54,8 mln. Eur, grynasis pelnas — 11,8 mln. Eur.

2020 m. gamtinių dujų perdavimo kainos buvo vidutiniškai mažesnės 16%, o įmonės pajamos už suteiktas paslaugas buvo 5% mažesnės nei 2019 m. Teigiamą įtaką operatoriaus pajamoms darė reikšmingai augę transportuotų dujų kiekiai Latvijos kryptimi ir Lietuvoje. Dujų rinkose vyravusios palankios kainos mažino patirtas sąnaudas.

„2020-ieji buvo itin mažų dujų kainų metai. Tai lėmė didžiausius per pastarąjį laikotarpį dujų srautus, perduotus per Lietuvos sistemą. Iš viso per metus transportavome 58 teravatvalandes dujų, šios energijos suvartojome daugiau Lietuvoje, o Baltijos šalys, kartu su Suomija transportavo rekordinį – trečdaliu didesnį nei 2019 m., dujų kiekį. Dėl gerų dujų kainų dvigubai mažiau išleidome, įsigydami dujas tinklo technologinėms reikmėms ir srautų balansavimui. Dėl to dvigubai augo grynasis pelnas“, – pranešime spaudai nurodo Nemunas Biknius, „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei priklausančios bendrovės EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) 2020 m. siekė 26 mln. Eur ir buvo 7% didesnis, palyginti su 24,3 mln. Eur 2019 m.

„2020 metų pradžioje veiklą pradėjus Estijos-Suomijos dujų jungčiai „Balticconector“ ir atsivėrus Suomijos dujų rinkai, savo veiklą itin praplėtė ir „Amber Grid“ priklausanti dujų birža „GET Baltic“. Praėjusiais metais augo biržos klientų ir sandorių skaičius, leidęs pasiekti labai gerus finansinius rezultatus“, – sako N. Biknius.

„Amber Grid“ investicijos į dujų perdavimo tinklo modernizavimą 2020 m. buvo keturis kartus didesnės nei 2019 m. ir siekė 90 mln. Eur. Didžiąją dalį – beveik 77 mln. Eur pernai sudarė investicijos į GIPL dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos statybą. Iš viso iki šiol atliktos investicijos į GIPL projektą siekia 84 mln. Eur. Iki 2020 m. pabaigos buvo atlikta 61% viso projekto statybos darbų, į Lietuvą atvežti visi dujotiekiui nutiesti reikalingi plieniniai vamzdžiai.